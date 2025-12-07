Για 12η συνεχόμενη χρονιά τα Ευχοστολίδια ΟΠΑΠ σε φαντασμαγορική εκδήλωση στο «T-Center» (vid)

Σε φαντασμαγορική εκδήλωση στο «T-Center» με δεκάδες παιδιά επέστρεψαν για 12η χρονιά τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ.

Για 12η συνεχόμενη χρονιά, τα Ευχοστολίδια ΟΠΑΠ επιστρέφουν στη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στον Πανιώνιο Cosmorama Travel, για να σκορπίσουν χριστουγεννιάτικη μαγεία και να χαρίσουν χαμόγελα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Στον σημερινό αγώνα, η μαγεία κορυφώνεται με ένα μοναδικό halftime show, όπου 130 παιδιά θα κατακλύσουν το Glass Floor του Telekom Center Athens, προσφέροντας ένα θέαμα γεμάτο χαρά, συγκίνηση και γιορτινό πνεύμα.

Φέτος, για κάθε ευχή που πραγματοποιείται - είτε στις εκθέσεις των Ευχοστολιδιών στο Golden Hall, The Mall Athens και Mediterranean Cosmos, είτε μέσω της εφαρμογής Ομάδα Προσφοράς - ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει πραγματικότητα μία επιπλέον ευχή, διπλασιάζοντας την προσφορά και τη χαρά των παιδιών.

Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο μήνυμα αλληλεγγύης, από το γήπεδο, για όλους!