Διπλό του ΠΑΣ στην Βούλα - Πήρε το θρίλερ η Ανόρθωση Βόλου κόντρα στον Αμύντα

Η Ανόρθωση Βόλου πήρε το θρίλερ με τον Αμύντα και πέτυχε την πρώτη την πρώτη της νίκη στην Α1 Γυναικών. Σπουδαίο διπλό του ΠΑΣ στην Βούλα επί του Πρωτέα.

Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Ανόρθωση Βόλου, επικρατώντας του Αμύντα με 72-71 για την 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Σπουδαίο διπλό του ΠΑΣ Γιάννινα στην Βούλα επί του Πρωτέα με 75-68.

9η Αγωνιστική – Αποτελέσματα (7/12)

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 68-75

Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 72-71

18.00 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ

Σάββατο (6/12)

Παναθηναϊκός – Ιωνία 88-43

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 78-66

Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 68-75

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Τσαχάκης- Τσικριτσάκη

Δεκάλεπτα: 20-15, 41-33, 58-52, 68-75

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στoλίγκα 18(3), Ανδρικοπούλου, Σακελλαρίου, Μπόικο, Γιένσεν 21(4), Τουμπανιάρη, Ράιαν 10, Μάλι 19(3).

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 25(3), Μούγιοβιτς 9(1), Σαρηγιαννίδου 13(3), Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 12(2), Μιχαηλίδου, Σίγκλετον 16(3).

Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 72-71

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Ταρενίδης-Ντούρας

Δεκάλεπτα: 13-12, 31-31, 54-48, 72-71

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 1, Σουλτάνη 14(2), Κοτζαϊτση 6, Σιουμουρέκη 6(2), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 6, Σμιθ 16(2), Ταντουρόφσκα 6(2), Μπατλ 17.

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκλίντεϊ 20(6), Στούπα 5(1), Μαργώνη 4(1), Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 6(1), Μπέι 9, Χάντερ 12(1), Μόρτενσεν 11(3), Νάτσκου 2.