Διπλό του ΠΑΣ στην Βούλα - Πήρε το θρίλερ η Ανόρθωση Βόλου κόντρα στον Αμύντα

Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Ανόρθωση Βόλου, επικρατώντας του Αμύντα με 72-71 για την 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.
Σπουδαίο διπλό του ΠΑΣ Γιάννινα στην Βούλα επί του Πρωτέα με 75-68.
9η Αγωνιστική – Αποτελέσματα (7/12)
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 68-75
Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 72-71
18.00 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ
Σάββατο (6/12)
Παναθηναϊκός – Ιωνία 88-43
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 78-66
Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 68-75
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Τσαχάκης- Τσικριτσάκη
Δεκάλεπτα: 20-15, 41-33, 58-52, 68-75
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στoλίγκα 18(3), Ανδρικοπούλου, Σακελλαρίου, Μπόικο, Γιένσεν 21(4), Τουμπανιάρη, Ράιαν 10, Μάλι 19(3).
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 25(3), Μούγιοβιτς 9(1), Σαρηγιαννίδου 13(3), Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 12(2), Μιχαηλίδου, Σίγκλετον 16(3).
Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 72-71
Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Ταρενίδης-Ντούρας
Δεκάλεπτα: 13-12, 31-31, 54-48, 72-71
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 1, Σουλτάνη 14(2), Κοτζαϊτση 6, Σιουμουρέκη 6(2), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 6, Σμιθ 16(2), Ταντουρόφσκα 6(2), Μπατλ 17.
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκλίντεϊ 20(6), Στούπα 5(1), Μαργώνη 4(1), Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 6(1), Μπέι 9, Χάντερ 12(1), Μόρτενσεν 11(3), Νάτσκου 2.