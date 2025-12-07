Απάντηση Παπάγου στα Μέγαρα: «Δεν πτοούμαστε από απειλές ειδικά όταν προέρχονται από επαγγελματίες προβοκάτορες»

Ο Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου απάντησε στην Μεγαρίδα με ανακοίνωση και μιλησε για «αλλοίωση πρωταθλήματος», σημειώνοντας πως δεν πτοούνται από απειλές.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η ανακοίνωση τους:

«Σχετικά με την ανακοίνωση της ΝΕΜ.

Α) Πέρυσι στην νίκη μας στα Μέγαρα εγινε το πρωτοφανές να μην μας αφήσουν να φωνάξουμε στο τέλος του αγώνα συνέπεια προπηλακισμών των γηπεδούχων προς την ομαδα μας.

2) Ας κοιτάξουν τον «τρελλό» παραγοντο-προπονητή και πως αυτός προκαλεί συνεχώς στην πρόσφατη και μικρή πορεία του στο μπάσκετ.

3) Για την απώλεια χρημάτων ή οτιδηποτε αλλου αντικειμενου σε κλειδωμένα αποδυτήρια στα οποία είχαν πρόσβαση μόνο αυτοί, καλό ειναι να ψαχτούν μεταξύ τους.

Στα σοβαρά τώρα. Αυτή τη στιγμή ο Παπάγος υφίσταται μια εις βάρος του αλλοίωση πρωταθλήματος με την πρωτοφανή και εξοντωτική τιμωρία του Κώστα Μπιλάλη τον οποίο στερούμαστε επί 3 αγωνιστικές.

Δεν πτοούμαστε απο απειλές ειδικά οταν προερχονται απο επαγγελματίες προβοκατορες.

ΥΓ1: Οταν η ΝΕΜ αναφέρεται σε «περίεργα» σφυρίγματα των διαιτητών , εννοεί και το ανυπαρκτο φαουλ που σφυρίχτηκε υπέρ τους στα τελευταια δευτερολεπτα και ουσιαστικα έκρινε τον τελικό νικητή;

ΥΓ2: Με τα βίντεο που υπάρχουν με όσα έκανε ο Μάνταλος , λογικά θα λείψει καιρό από τον πάγκο αλλα ευτυχώς εχει εξαιρετικούς προπονητές δίπλα του»