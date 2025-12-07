Παπανικολάου: «Δεν κάναμε καλή εμφάνιση σε όλο το ματς - Ρίξαμε την ενέργειά μας»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν έκαναν μία ικανοποιητική εμφάνιση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Δεν κάναμε καλή εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του ματς. Είχαμε κάποια καλά διαστήματα, στο τέλος ρίξαμε την ενέργεια και επέστρεψε η ΑΕΚ. Ήταν κοντά το παιχνίδι στο τέλος».

Για τα όσα είπε ο Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Τίποτα, κάθε φορά που είμαστε στο παρκέ πρέπει να δουλεύομε με την ίδια ένταση. Να είμαστε διψασμένοι για να γίνουμε καλύτερη ομάδα. Δεν θα μας το χαρίσει κανείς. Πολύ σημαντική νίκη, πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ. Πρέπει να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, δεν το κάναμε. Δεν πιάσαμε τα επίπεδα ενέργειας που έπρεπε».

Για την εμφάνισή του: «Το σουτ είναι θέμα ημέρας. Δουλεύω κάθε μέρα, να είμαι έτοιμος, να δίνω ό,τι μπορώ όταν είμαι στο παρκέ και με χρησιμοποιεί ο προπονητής μου. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά, είναι και θέμα ημέρας. Με βρήκαν οι συμπαίκτες μου, μπήκαν και τα σουτ, καλό για την ομάδα».