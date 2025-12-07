Μπαρτζώκας: «Φτάσαμε στο +21 και μετά ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ έκανε ξεκάθαρα τα παράπονα που είχε από τους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Δεχτήκαμε στα τελευταία λεπτά 30 πόντους. Φτάσαμε στο +21 και μετά αποφάσισε ο καθένας να περπατά, να κάνει ό,τι θέλει. Όταν έχουμε back-to-back στην Ευρωλίγκα, καταλαβαίνω η ένταση να είναι μειωμένη όταν προερχόμαστε από συνεχή παιχνίδια, αλλά με την απραξία δεν υπάρχει δικαιολογία. Σταματήσαμε να παίζουμε και να σεβόμαστε τον κόσμο. Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε στα αποδυτήρια».

Για το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Έχουν ασχοληθεί οι βοηθοί μου, όχι ακόμη εγώ. Ήμασταν συγκεντρωμένοι στο σημερινό ματς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό κάθε αντίπαλο. Κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, ειδικά εκτός έδρας, είναι πολύ απαιτητικό».

Για τον Φουρνιέ: «Είχε πυρετό και χρειαζόταν κάποιες προπονήσεις για να μπει και να παίξει».