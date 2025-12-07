Σάκοτα για Σίλβα: «Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής»

Μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόκτησης παίκτη, στον Κρις Σίλβα αλλά και στους τραυματίες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Για το ματς: «Είχε μεγάλη σημασία για εμάς να μπούμε ξανά σε ρυθμό αγώνων γιατί η συνέχεια είναι πάντα δύσκολη και όσο πιο γρήγορα έχεις ρυθμό είσαι πιο έτοιμος. Μας έλειπαν παίκτες για να κρατήσουμε την ένταση στα κομμάτια που έβγαιναν παίκτες για φάουλ ή ξεκούραση. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με μερικά σημεία. Τα λάθη που συμβαίνουν επειδή ο αντίπαλος παίζει άλλο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, με περισσότερες επαφές και physicality υψηλότερο επιπέδου είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Κρατάμε κάποια καλά σημεία και συνεχίζουμε».

Για την τελευταία επίθεση: «Μπορεί να κάνουμε και γρήγορη επίθεση και να τελειώσει στους 12 πόντους το ματς. Δεν έχουμε τέτοιος παίκτες για γρήγορες επιθέσεις, ήταν λογικό να κάνουμε μία καλή. Στην επιστροφή δεν παίξαμε όπως έπρεπε. Είναι λεπτομέρεια που δεν παίζει μεγάλο ρόλο».

Για τον Σίλβα: «Όταν υπογράφαμε συμβόλαιο και είχαμε αυτό τον όρο το ξέραμε. Ο παίκτης πρέπει να κρίνει αν θα είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής. Αυτή είναι η κατάσταση. Δίνουμε ευκαιρία σε όλους τους καλούς να είναι πρωταγωνιστές και να πάνε σε άλλο επίπεδο».

Για το ευρωπαϊκό ματς: «Ελπίζω να έχουμε Κατσίβελη και Σκορδίλη. Ο Κουζμίνσκας τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο. Αυτοί είμαστε, μπορούμε να παλέψουμε να πάρουμε μία νίκη που θα μας οδηγήσει στην πρόκριση».

Για το αν είναι στην αγορά: «Ο Γκρεγκ θα είναι έτοιμος σε λίγο, ο Κλαβέλ θα προσπαθήσει και θα δούμε σε τι κατάσταση είναι. Μετά θα πάρουμε απόφαση».