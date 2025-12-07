Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Η νέα «ρουτίνα» πριν το παιχνίδι και η αποθέωση στο τέλος (vid)

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε την παρακάμερα από την νικηφόρα επικράτηση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, δείχνοντας τις νέες «συνήθειες» των παικτών του Δικεφάλου πριν το παιχνίδι αλλά και την αποθέωση από το Παλατάκι μετά το τέλος του αγώνα.

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