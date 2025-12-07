Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN GREEK BASKETBALL LEAGUE ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Η νέα «ρουτίνα» πριν το παιχνίδι και η αποθέωση στο τέλος (vid) 07-12-2025 17:25 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Κολοσσός Ρόδου 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε την παρακάμερα από την νικηφόρα επικράτηση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, δείχνοντας τις νέες «συνήθειες» των παικτών του Δικεφάλου πριν το παιχνίδι αλλά και την αποθέωση από το Παλατάκι μετά το τέλος του αγώνα. Δείτε το βίντεο: Έρχεται κι αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο: Τα πρωταθλήματα και οι ομάδες που θέλει στη νέα πλατφόρμα του ο Γιάννης Αλαφούζος menshouse.gr Ανεβάζει στα ύψη το μπάτζετ: Τα 4 νέα μεταγραφικά χτυπήματα του Πάρκερ για να ολοκληρώσει το «Project Βιλερμπάν» menshouse.gr Κουίζ «Βιολογία»: 10 απλές ερωτήσεις που θα σου δείξουν ότι δεν ξέρεις ούτε τα βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Έκπληξη με την κατάθεση πρότασης νόμου για τη 13η σύνταξη instanews.gr Ανέκφραστος, σχεδόν φοβιστικός: Ο γρίφος του προπονητή με τις κωδικοποιημένες εντολές που έγινε το άλυτο μυστήριο του Μουντιάλ menshouse.gr Κατερίνα Παναγοπούλου: Η εμφάνιση-φωτιά που θα απολαύσουμε (και) στο MEGA dailymedia.gr Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου: Πότε αποφυλακίζεται τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος instanews.gr «Δεν έχουμε κάτι για σένα, αντίο! – Δεν είμαι στα κυκλώματα εγώ»: Το άκομψο «κόψιμο» της Ιωάννας Τούνη από τα MAD Awards dailymedia.gr Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Η νέα «ρουτίνα» πριν το παιχνίδι και η αποθέωση στο τέλος (vid) SHARE