Με Ναν και Σαμοντούροβ κόντρα στον Πανιώνιο ο Παναθηναϊκός

Με τα γνωστά προβλήματα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός και κόντρα στον Πανιώνιο. Εκτός και πάλι Τζέντι Όσμαν και Ρίσον Χολμς. Μέσα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Κανονικά ο Κέντρικ Ναν στην 12άδα.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί εκ νέου να υπολογίζει στους Όσμαν και Χολμς, που έμειναν εκτός για το ματς της 9η αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League. Θα είναι έτοιμοι όμως για την αναμέτρηση με την Αρμάνι στην Ιταλία.

Επιστροφή στην 12άδα για τον Σαμοντούροβ, που άφησε πίσω του το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε, ενώ στην αποστολή είναι και ο Ναν, που είχε στομαχικές διαταραχές και δεν προπονήθηκε το Σάββατο (6/12) και μένει να φανεί αν θα παίξει.

Φυσικά εκτός είναι ο Ματίας Λεσόρ, αλλά και ο Μάριους Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με 11 παίκτες διαθέσιμους στην αναμέτρηση ο Πανιώνιος.

Αναλυτικά οι αποστολές των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Πανιώνιος (Ζούρος): Ουότσον, Λέμον, Σταρκς, Πάπας, Τσαλμπούρης, Λιούις, Γόντικας, Κρούζερ, Χαντς, Πατρίκης, Γκίκας