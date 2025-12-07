Θετικά νέα για τους Λέικερς: Επιστρέφει ο Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μία μεγάλη νίκη κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς (123-120), όμως απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς και χωρίς τους Λεμπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς και Μάρκους Σμαρτ βγήκε η κούραση και ήρθε η ήττα (126-105).
Τώρα, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν μπροστά τους το παιχνίδι με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς (8/12, 02:30). Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει λόγο να χαμογελάει, καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς θα είναι διαθέσιμος.
Ο Σλοβένος έχασε τα δύο τελευταία ματς επειδή επέστρεψε στη Σλοβενία για τη γέννηση της κόρης του και θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
Την ίδια ώρα, η συμμετοχή του «Βασιλιά» είναι αμφίβολη. Με τους Κέλτες δεν αγωνίστηκε γιατί δεν είναι έτοιμος για back-to-back αναμετρήσεις και θα φανεί αν θα χρησιμοποιηθεί από τον Ρέντικ.
Τέλος, ο Μάρκους Σμαρτ έχει να πατήσει το παρκέ από τις 25 Νοεμβρίου και η απουσία του θα συνεχιστεί, καθώς θα είναι εκτός για την ερχόμενη αναμέτρηση.