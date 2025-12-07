Θετικά νέα για τους Λέικερς: Επιστρέφει ο Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα έχουν στη διάθεσή τους τον Λούκα Ντόντσιτς για την αναμέτρηση με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μία μεγάλη νίκη κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς (123-120), όμως απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς και χωρίς τους Λεμπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς και Μάρκους Σμαρτ βγήκε η κούραση και ήρθε η ήττα (126-105).

Τώρα, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν μπροστά τους το παιχνίδι με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς (8/12, 02:30). Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει λόγο να χαμογελάει, καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς θα είναι διαθέσιμος.

Ο Σλοβένος έχασε τα δύο τελευταία ματς επειδή επέστρεψε στη Σλοβενία για τη γέννηση της κόρης του και θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Την ίδια ώρα, η συμμετοχή του «Βασιλιά» είναι αμφίβολη. Με τους Κέλτες δεν αγωνίστηκε γιατί δεν είναι έτοιμος για back-to-back αναμετρήσεις και θα φανεί αν θα χρησιμοποιηθεί από τον Ρέντικ.

Τέλος, ο Μάρκους Σμαρτ έχει να πατήσει το παρκέ από τις 25 Νοεμβρίου και η απουσία του θα συνεχιστεί, καθώς θα είναι εκτός για την ερχόμενη αναμέτρηση.