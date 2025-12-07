Η «μαφία του μπάσκετ» και ο υπουργός – «Πρίγκιπας της Ζαμούντα»

Στο ερώτημα του Κίτσου Τεγόπουλου, «ένοχος ή βλάξ», καλείται να απαντήσει ο ίδιος ο Γ. Βρούτσης.

Εκείνος ο «πρίγκιπας της Ζαμούντα», ο χιλιοτραγουδισμένος υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, δεν έχει λίγο χρόνο να ασχοληθεί με τα όσα συμβαίνουν στο έρημο ελληνικό μπάσκετ; Ας ζητήσει, έτσι για αρχή, από τους συνεργάτες του να τον ενημερώσουν για τα τελευταία συμβάντα, τα αίσχη στο χθεσινό αγώνα Μαρούσι-Περιστέρι. Τις καμιά δεκαριά τεχνικές ποινές που σφύριξαν οι «ατσίδες με τη σφυρίχτρα» στον πάγκο και τους παίκτες του Αμαρουσίου.

Για την ντροπή που ένιωσαν οι διοικούντες και οι προπονητές του Περιστερίου, οι οποίοι —ως αξιοπρεπείς άνθρωποι— δεν είχαν καμιά σχέση με το «έγκλημα» που συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους. Ας ενημερωθεί, έστω και μετά τη νεκροψία, ο αρμόδιος και εποπτεύων τον αθλητισμό υπουργός. Γιατί πλέον το ελληνικό μπάσκετ πορεύεται με όρους και διαδικασίες «μαφίας του Σικάγο». Με «κάπο» και εκτελεστές που αναλαμβάνουν «συμβόλαια θανάτου».

Και αν ο Γ. Βρούτσης νιώθει αδύναμος να αντιμετωπίσει το «τέρας», ας ενημερώσει τουλάχιστον το Μ. Μαξίμου και ας ζητήσει βοήθεια. Οι άνθρωποι του μπάσκετ, οι επιχειρηματίες που βάζουν τα λεφτά τους σε ιστορικές ομάδες όπως το Μαρούσι, γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Έχουν και στοιχεία και αποδείξεις για το βρώμικο παρασκήνιο. Ας βρει λίγο χρόνο ο «πρίγκιπας του ελληνικού αθλητισμού» για να τους φωνάξει στο γραφείο του και να συνομιλήσει μαζί τους.

Δεν θα χάσει. Αν ο Γ. Βρούτσης συνεχίσει στον δρόμο της απραξίας, τότε ας απαντήσει μόνος του στο πάντα επίκαιρο ερώτημα που έθεσε πριν από χρόνια ο αείμνηστος Κίτσος Τεγόπουλος: είναι ένοχος (δηλαδή μέσα στο κόλπο) ή βλάξ (γιατί απλά δεν ξέρει τι του γίνεται); Πάσα απάντηση δεκτή.

Πηγή: ieidiseis.gr