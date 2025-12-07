Χωρίς Φουρνιέ κόντρα στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός

Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της GBL.

O Oλυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Basket League, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στην διάθεση του τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος γκαρντ ήταν άρρωστος τις τελευταίες μέρες, ενώ αμφίβολη ήταν και η συμμετοχή του στο αναβληθέν μάτς των «ερυθρολεύκων» κόντρα στην Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Ουόκαπ, Σέιμπεν Λι, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Ουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Κώστας Αντετοκούνμπο, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ