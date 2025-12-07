Ο Χάρντεν δέκατος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA

Ο Τζέιμς Χάρντεν «σκαρφάλωσε» στη δέκατη θέση της λίστας με τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Ο γκαρντ των Κλίπερς, ο οποίος χρειαζόταν 20 πόντους στον αγώνα με τους Τίμπεργουλβς στη Μινεάπολη για να... προσπεράσει τον Καρμέλο Άντονι (που έχει πετύχει 28.289 στην καριέρα του), σημείωσε 34 (με 10/18 σουτ εντός πεδιάς), αλλά αστόχησε στο σουτ τριών πόντων που επιχείρησε, δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, προκειμένου να ισοφαρίσει, και η ομάδα από το Λος Άντζελες ηττήθηκε με 109-106.

Ο 36χρονος Χάρντεν ανέβηκε στην πρώτη δεκάδα με τους καλύτερους σκόρερ του NBA ευστοχώντας σε δύο βολές στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ενώ πλέον θα... κυνηγήσει τον Σακίλ Ο'Νιλ, ο οποίος είναι ένατος στη σχετική λίστα έχοντας προβάδισμα 307 πόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάρντεν έχει την τρέχουσα σεζόν μέσο όρο 26.5 πόντους, που είναι ο υψηλότερος στην καριέρα του μετά την αγωνιστική περίοδο 2019-20, όταν ήταν πρώτος στο πρωτάθλημα με 34.3 ανά παιχνίδι για λογαριασμό των Χιούστον Ρόκετς.