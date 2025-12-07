ESPN: «Αν ο Γιάννης το ζητήσει, μπορεί να πάει στους Λέικερς»!

Νέο δημοσίευμα από την Αμερική αναφέρει πως είναι στο χέρι του Γιάννη Αντετοκούνμπο η μετακίνησή του στους Λέικερς!

Κάθε μέρα που περνάει ο «Greek Freak» απομακρύνεται από τους Μπακς, με τον Μπράιαν Ουίντχορστ του ESPN να αναφέρει πως αν ο Γιάννης ζητήσει να μετακομίσει στην ομάδα του Λος Άντζελες, τότε θα βρεθεί η φόρμουλα για να γίνει συμπαίκτης των Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς.

Την ίδια στιγμή μάλιστα που ο Σλοβένος άσος φέρεται να ζήτησε από τη διοίκηση των Λέικερς την απόκτηση του Αντετοκούνμπο.

«Αν ο Γιάννης πει στους Μπακς, "ανταλλάξτε με στους Λέικερς", θα γίνει Laker. Αλλά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν μπορούν να κερδίσουν έναν πόλεμο προσφορών με άλλες ομάδες. Αλλά αν ο Γιάννης πει "κάντε με Laker", ναι, υπάρχει μια συμφωνία που θα μπορούσε να συμβεί... Θα ήταν μια μακρά διαδικασία για να φτάσουμε εκεί, αλλά δεν θα ήταν αδύνατο. Αν δεν πει τίποτα ο Γιάννης, αμφιβάλλω αν μπορεί να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή», ανέφερε ο Αμερικανός ρεπόρτερ.



Και συνέχισε: «Οι Λέικερς θα χρειάζονταν μάλλον μια τρίτη ομάδα να εμπλακεί στην ανταλλαγή, αφού οι Μπακς δεν έχουν τον έλεγχο των τριών επόμενων πικ τους στο ντραφτ. Μπορείς να βάλεις στην ανταλλαγή μια τρίτη ομάδα που θα προσφέρει πικ; Οι Λέικερς έχουν επίσης κάποια συμβόλαια που λήγουν».

Φυσικά το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη εξακολουθούν να είναι οι Νικς, όμως ουδείς μπορεί να αποκλείσει το σενάριο της έκπληξης.