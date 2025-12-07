Κατάλαβε κανείς πότε και πώς θα φτιαχτεί η οροφή;

Ο Βρούτσης είπε πως το κράτος… παίρνει τον χρόνο του, ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε πως δε θα κάνει διαπλάτυνση του πάρκινγκ των αθλητών. Κατά τα άλλα η οροφή θα φτιαχτεί μόνη της.

Η κακοκαιρία Byron μας αφήνει. Τα σημάδια της στον ελληνικό αθλητισμό, έμειναν ανεξίτηλα. Ντροπή, ρεζιλίκι, πισωγύρισμα. Καταστάσεις άλλων εποχών. Ακόμη και τότε βέβαια, θα υπήρχε έντονη κριτική και προσπάθεια να μετατοπιστούν οι ευθύνες από εκείνους που τις έχουν. Κάτι που έγινε και τώρα. Η ουσία δεν ένοιαξε κανέναν, το «φαίνεσθαι» η μοναδική ανησυχία.

Το ΣΕΦ ακόμη δεν έχει στεγνώσει. Οι μουσαμάδες το μετέτρεψαν στο πιο αποκρουστικό θέαμα της Euroleague σε επίπεδο εγκαταστάσεων. Ο Κόλσον μίλησε για ντροπιαστικές καταστάσεις, ο Μάικ Τζέιμς κάνει αναρτήσεις για την αναγκαιότητα να φτιαχτεί άμεσα η οροφή και να μην υπάρχουν διαρροές.

Το ελληνικό μπάσκετ και ο Ολυμπιακός, δέχτηκαν τεράστιο πλήγμα. Ένα άσχημο αποτέλεσμα, δε συγκρίνεται με αυτό το ιστορικά εξευτελιστικό «επίτευγμα». Όσο κι αν στον Πειραιά θεωρούν πως τα πάντα είναι καλά γιατί ήρθε η κυβέρνηση σε σωτηρία της κατάστασης.

Μετά απ’ αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες, κάθε λογικό μυαλό που θα έψαχνε να βρει κάτι θετικό, θα στεκόταν στο γεγονός πως πλέον δεν μπορεί να μην λυθεί το πρόβλημα. Επειδή εκτέθηκαν και ντροπιάστηκαν οι εμπλεκόμενοι.

Εκεί που σταματά η λογική πάντως, αρχίζει η σχέση κυβέρνησης-Ολυμπιακού και οι συνέπειές της. Οι επίσημες τοποθετήσεις και των δύο πλευρών, αν προσέξατε απέφυγαν τις αναφορές στο ίδιο το πρόβλημα. Κυρίως δεν υπήρξε καμία δέσμευση για τη λύση που πρέπει να δοθεί.

Ο Γιάννης Βρούτσης ευθέως είπε πως ο Ολυμπιακός αν θέλει μπορεί να φτιάξει την οροφή, αλλά άφησε να εννοηθεί πως δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία για να πληρώσουν οι Αγγελόπουλοι – ως ιδιοκτήτες – τις εργασίες στεγανοποίησης της οροφής. Κατά συνέπεια το βάρος πάει στο κράτος, δηλαδή στους φορολογούμενους. Οι οποίοι θα καλύψουν αυτά που δε θέλουν να πληρώσουν οι Αγγελόπουλοι, για το γήπεδο που παραχωρείται για 49 χρόνια στην ΚΑΕ των Αγγελόπουλων.

Ο υπουργός αθλητισμού, όμως, τόνισε πως το κράτος έχει το δικό του χρόνο σε τέτοια θέματα. Με λίγα λόγια, στον ορίζοντα δε φαίνεται η άμεση λύση του ζητήματος.

Όσο για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η ανακοίνωση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δεν έκανε κανέναν σοφότερο. Απέφυγαν ακόμη και τις αναφορές στην ανακρίβεια πως ο Παναθηναϊκός ευνοήθηκε από κρατικά χρήματα για το ΟΑΚΑ, σε μια… τούμπα ρητορικής συγκριτικά με όσα δήλωνε προ ημερών ο Χρήστος Μπαφές.

Στο βασικό θέμα όμως, δεν είπαν απολύτως τίποτα. Για το ΣΕΦ η μόνη αναφορά είχε να κάνει με τη διαπλάτυνση του πάρκινγκ των αθλητών. Δε θα γίνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακού. Η λέξη «οροφή», «πλημμύρες», «μουσαμάδες», «πανιά», δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Είτε από το κράτος, είτε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αυτό που δεν μάθαμε είναι τι θα γίνει με την οροφή και πότε θα φτιαχτεί αυτή. Μάθαμε μόνο αυτό που ξέραμε: Οι Αγγελόπουλοι δε θέλουν να πληρώνουν τις εργασίες που απαιτούνται.

Γνωρίζουμε μόνο το ποιος θα πληρώσει. Το πότε θα φτιαχτεί η οροφή, το πώς θα γίνει αυτό, δεν μας το είπε κανείς. Οπότε αυτή η ξεφτίλα, η ιστορική ντροπή, για να μην επαναληφθεί μέχρι το καλοκαίρι πρέπει απλά να μην βρέξει μέρα αγώνα των «ερυθρόλευκων». Ή να ρίξει καταιγίδα για να δικαιολογούνται «λόγοι ασφαλείας».

