Επίθεση με πέτρες στο πούλμαν της Γαλατάσαραϊ στην Προύσα

Σφοδρή επίθεση με πέτρες δέχτηκε το πούλμαν της Γαλατάσαραϊ όταν αναχωρούσε με την αποστολή για την Κωνσταντινούπολη, μετά την ήττα από την Μπούρσασπορ με 91-87 στην παράταση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των φιλοξενούμενων, το πούλμαν στο οποίο επέβαινε η ομάδα της Γαλατά δέχτηκε επίθεση με πέτρες στην Προύσα, πιθανότατα από οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας, προκαλώντας φθορές σε τζάμια και όχι μόνο.
Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός κάπου μέλους της αποστολής, η οποία μετεπιβιβάστηκε σε άλλο πούλμαν και συνέχισε το ταξίδι της επιστροφής στη βάση της.
Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır.— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) December 6, 2025
Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor… pic.twitter.com/i8nUJJczTR