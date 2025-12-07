Επίθεση με πέτρες στο πούλμαν της Γαλατάσαραϊ στην Προύσα

Πέτρες πέταξαν στο πούλμαν της Γαλατάσαραϊ μετά την ήττα της από την Μπούρσασπορ για την τουρκική μπασκετική λίγκα.

Σφοδρή επίθεση με πέτρες δέχτηκε το πούλμαν της Γαλατάσαραϊ όταν αναχωρούσε με την αποστολή για την Κωνσταντινούπολη, μετά την ήττα από την Μπούρσασπορ με 91-87 στην παράταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των φιλοξενούμενων, το πούλμαν στο οποίο επέβαινε η ομάδα της Γαλατά δέχτηκε επίθεση με πέτρες στην Προύσα, πιθανότατα από οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας, προκαλώντας φθορές σε τζάμια και όχι μόνο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός κάπου μέλους της αποστολής, η οποία μετεπιβιβάστηκε σε άλλο πούλμαν και συνέχισε το ταξίδι της επιστροφής στη βάση της.

