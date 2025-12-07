Τα αποτελέσματα του NBA: Νέα ήττα για τους Μπακς - Μεγάλες νίκες για Μάβερικς και Τίμπεργουλβς

Εφτά αναμετρήσεις περιλάμβανε το μενού στο NBA τα ξημερώματα της Κυριακής, με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.