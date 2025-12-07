Τα αποτελέσματα του NBA: Νέα ήττα για τους Μπακς - Μεγάλες νίκες για Μάβερικς και Τίμπεργουλβς

Μεγάλη νίκη με ανατροπή πανηγύρισαν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, ενώ οι Ντάλας Μάβερικς πήραν το ντέρμπι του Τέξας κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μπρούκλιν Νετς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-101
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Ατλάντα Χοκς 116-131
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 94-99
Ντιτρόιτ Πίστονς - Μιλγουόκι Μπακς 124-112
Μαϊάμι Χιτ - Σακραμέντο Κινγκς 111-127
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Λος Άντζελες Κλίπερς 109-106
Ντάλας Μάβερικς - Χιούστον Ρόκετς 122-109