Οι Μάβερικς έβγαλαν σφυγμό και πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Ρόκετς

Οι Ντάλας Μάβερικς έβγαλαν αντίδραση στο ντέρμπι του Τέξας, κάμπτοντας την αντίσταση των Χιούστον Ρόκετς με 122-109.

Οι «Μαβς» έδειξαν τις διαθέσεις τους από την αρχή, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 29-26, όμως οι Ρόκετς αντέδρασαν στην δεύτερη περίοδο και το ημίχρονο έκλεισε στην ισοπαλία (57-57).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί, έκαναν επί μέρους 37-20 και έβαλαν γερές βάσεις για τη νίκη τους, αντέχοντας στην πίεση που άσκησαν οι Ρόκετς στην τέταρτη περίοδο.

Με αυτή τη νίκη οι Μάβερικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 8-16 και έριξαν τους Ρόκετς στο 15-5, με τους φιλοξενούμενους να παραμένουν ωστόσο στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Ο Άντονι Ντέιβις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, με τον έμπειρο σέντερ να έχει 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Κέβιν Ντουράντ να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς με 27 πόντους και 3 ασίστ.

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