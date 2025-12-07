Οι Τίμπεργουλβς πήραν την ματσάρα κόντρα στους Κλίπερς με επική ανατροπή

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επέστρεψαν από το -14 απέναντι στους Κλίπερς, για να πανηγυρίσουν τη νίκη με 109-106.

Οι Κλίπερς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν με 22-34 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 14 πόντων (42-56).

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι Τίμπεργουλβς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και με επί μέρους 30-22 στην τρίτη περίοδο έριξαν την διαφορά στους έξι πόντους (72-78), συνεχίζοντας την αντεπίθεσή τους στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι στην τέταρτη περίοδο έκαναν την ολική ανατροπή και έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 15-8, με τους Κλίπερς να πέφτουν πλέον στο 6-18...

Ο Τζούλιους Ραντλ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέιμς Χάρντεν να παίζει μόνος για τους Κλίπερς έχοντας 34 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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