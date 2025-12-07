Μεγάλο διπλό των Κινγκς στην έδρα των Χιτ

Οι Σακραμέντο Κινγκς πήραν μια μεγάλη νίκη στο «σπίτι» των Μαϊάμι Χιτ, επικρατώντας με 111-127.

Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα στο Μαϊάμι, ρίχνοντας ρυθμό στην τέταρτη περίοδο, χωρίς όμως να απειληθούν από τους Χιτ, που παρουσίασαν πολύ κακό πρόσωπο.

Αυτή ήταν η 5η νίκη των Κινγκς την φετινή σεζόν, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 5-17, ενώ οι Χιτ γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα και πλέον έχουν ρεκόρ 14-9.

Ο Ζακ Λαβίν με 42 πόντους και 6 ριμπάουντ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Κινγκς, ενώ από την πλευρά των Χιτ ξεχώρισε ο Χάιμε Χάκες, που είχε 27 πόντους, 6 ριμπαόυντ και 6 ασίστ.

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