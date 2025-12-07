Η κατρακύλα συνεχίζεται για τους Μπακς

Ακόμη μια ήττα γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, αυτή τη φορά από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 124-112.

Τα «Ελάφια» αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον τραυματία, Γιάννη Αντετοκούνμπο και πάλεψαν μέχρι το τρίτο δωδεκάλεπτο απέναντι στην ομάδα με το κορυφαίο ρεκόρ στην ανατολική περιφέρεια, μέχρι να έρθει η κατάρρευση.

Αυτή ήταν η 15η ήττα για τους Μπακς, που πλέον έχουν ρεκόρ 10-15 και έχασαν ακόμη περισσότερο έδαφος, με την σεζόν πλέον να μπαίνει σε σοβαρό κίνδυνο για τα «Ελάφια», που βρίσκονται στην 10η θέση της Ανατολής.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα φόργουορντ σε 4 λεπτά συμμετοχής να έχει εφτά πόντους και δύο ριμπάουντ.

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