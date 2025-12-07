Άνετο πέρασμα των Χοκς από την Ουάσινγκτον

Oι Ατλάντα Χοκς άλωσαν την έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με 116-131.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αφού πήραν διαφορά 15 πόντων (55-70), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη τους, κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν διαχείριση δυνάμεων στο δεύτερο μέρος.

Με αυτή τη νίκη, οι Χοκς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-11 και παραμένουν σε τροχιά εισόδου στα playoffs, με τους Ουίζαρντς αντίθετα να πέφτουν στο 3-19 παραμένοντας στον πάτο της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Χοκς, ενώ από τους Ουίζαρντς ξεχώρισε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, που είχε 28 πόντους και 3 ασίστ.

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