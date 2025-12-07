Οι Νετς «πάτησαν» τους Πέλικανς

Οι Μπρούκλιν Νετς έφτασαν με άνεση στη νίκη απέναντι στους ουραγούς του ΝΒΑ, Νιου Ορλίνς Πέλικανς επικρατώντας με 119-101.

Οι Νετς επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους απέναντι στους αδύναμους Πέλικανς, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 5-17, παραμένοντας ωστόσο στα χαμηλά της ανατολικής περιφέρειας.

Οι Πέλικανς από την πλευρά τους παρουσίασαν ξανά προβληματική εικόνα, γνώρισαν την 20η ήττα τους και έχουν το χειρότερο ρεκόρ σε ανατολικά και δυτική περιφέρεια (3-20), στοχεύοντας στο Νο1 του draft το 2026.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με τον Τρέι Μέρφι να το «παλεύει» για τους Πέλικανς, έχοντας 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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