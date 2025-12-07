Πιτίνο: «Το Λούιβιλ-Κεντάκι είναι… εκκλησία μπροστά στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός»

Ο Ρικ Πιτίνο μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή, πέταξε επική ατάκα για τα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση με τις αντιπαλότητες στο NCAA.

Ο θρυλικός προπονητής, που έχει γράψει την δική του ιστορία στο κολεγιακό μπάσκετ των ΗΠΑ και κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 2018 έως το 2020, μίλησε για την ατμόσφαιρα που συνάντησε στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Πιτίνο, τόνισε ότι το παραδοσιακό ντέρμπι αντιπαλότητας στο ΝCAA ανάμεσα στο Λούιβιλ και το Κεντάκι, μοιάζει με εκκλησιαστική Λίγκα μπροστά στο ντέρμπι των «αιωνίων».

«Τα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός κάνουν το Λούιβιλ-Κεντάκι να μοιάζει με αγώνα της εκκλησίας. Είχαν δίχτυα γύρω από το παρκέ. Πήγαμε στην έδρα του Ολυμπιακού και υπήρχαν 50-75 αστυνομικοί με ασπίδες, πάνω από τα κεφάλια μας», ανέφερε αρχικά ο Πιτίνο.

Στην συνέχεια ο πολύπειρος προπονητής, αναφέρθηκε σε ένα ιδιαίτερο περιστατικό: «Στη συνέχεια έγινα προπονητής της Εθνικής Ελλάδος και ήθελα να συναντήσω τον Παπαπέτρου, που τον είχα παίκτη στον Παναθηναϊκό και έναν από τους σταρ που έπαιζαν στον Ολυμπιακό.

Ήθελαν να συναντηθούμε σε ένα απομακρυσμένο starbucks στις 11 τη νύχτα. Ήταν κουμπάροι και δεν έπρεπε να τους δουν μαζί οι οπαδοί των δύο ομάδων. Νόμιζα ότι ήταν αστείο και όταν τους ρώτησα μου είπαν: «Κόουτς δεν είναι αστείο δεν γίνεται να μας δουν μαζί».

Δεν υπάρχει τίποτα σαν το μπάσκετ της Euroleague. Πηγαίνεις στην Σερβία, πηγαίνεις στην έδρα του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού και σου πετούν πυρσούς, ο κόσμος «τρελαίνεται», φωνάζουν συνθήματα σε όλον τον αγώνα».