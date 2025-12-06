Εγραψε ιστορία η Χεφέι του Αγραβάνη

Η ομάδα του 31χρονου πάουερ-φόργουορντ έγινε η πρώτη NBL team, που κερδίζει CBA team.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης έχει βρει την υγεία του στη Κίνα. Παίζει σε μία οργανωμένη κατάσταση, παίρνει τα -πολλά- λεφτά του, η απόδοσή του είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Πριν από κάμποσες ώρες μάλιστα, η ομάδα του, η Χεφέι, έγραψε ιστορία. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που έγινε η πρώτη NBL team, που κερδίζει CBA team. Εγινε, δηλαδή, η πρώτη ομάδα δεύτερης κατηγορίας, που κερδίζει ομάδα πρώτης κατηγορίας.

Η Χεφέι, λοιπόν, επικράτησε της Γιανγκσού με 100-80 με τον Αγραβάνη να είναι εντυπωσιακός με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ. Με αυτή τη νίκη η Χεφέι πέρασε στους «16» του Κυπέλλου της Κίνας.