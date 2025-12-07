Γιάννης, Θανάσης, Αβδάλας και το ΝΒΑ, που πάντα λάμπει (pics)!

Το SDNA βρέθηκε για μία ακόμη φορά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και σας μεταφέρει τη σχετική ατμόσφαιρα μέσω λέξεων και εικόνων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το κάτι άλλο. Και γενικά και ειδικά. Και αθλητικά βέβαια. Και δη μπασκετικά.

Βρεθήκαμε, λοιπόν, για μία ακόμη φορά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για να καλύψουμε παιχνίδια του ΝΒΑ και του NCAA και οι εντυπώσεις μας ήταν στο μήκος κύματος και των άλλων επισκέψεών μας εκεί: όσες φορές, δηλαδή, και να πας στην Αμερική εντυπωσιάζεσαι. Εντυπωσιάζεσαι γιατί εκτός των άλλων πάντα θα δεις κάτι καινούριο.

Ενα από τα καινούρια, που είδαμε εμείς, ήταν το Μπλάκσμπουργκ. Μία μικρή πόλη, στην οποία εδρεύει το Βιρτζίνια Τεκ. Το κολέγιο, το οποίο επέλεξε ο Νεοκλής Αβδάλας, στον δρόμο για τη μετάβασή του στο ΝΒΑ.

Ο Αβδάλας δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη προοπτική του ελληνικού μπάσκετ. Είναι και ένα σημαντικό prospect για το ΝΒΑ. Δεν είναι κάτι, που το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πάνω από όλα οι Αμερικάνοι, άλλωστε πριν από μερικές μέρες το ESPN στις εκτιμήσεις του για το ντραφτ, που έρχεται, τον «τοποθέτησε» στο νο12.

«Αν συνεχίσει να είναι ταπεινός και συγκεντρωμένος θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά, μπορεί να είναι και lottery pick του χρόνου στο draft» είπε χαρακτηριστικά για τον Αβδάλα στο SDNA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αυτός και αν ξέρει.

Πηγαίνοντας, λοιπόν, στην Αμερική δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε να δούμε και τον Γιάννη με τον Θανάση στους Μπακς. Τους είδαμε στο ματς με τους Νικς, στο «Madison Square Garden», εκεί, όπου ο Γιάννης μόλις είχε επιστρέψει από τον πρώτο του πρόσφατο τραυματισμό. Μας καλοδέχτηκε όπως πάντα και είχε να μας πει αρκετά πράγματα λίγες μέρες πριν φουντώσει και πάλι η ιστορία για μετακίνησή του σε άλλη ομάδα και λίγο πριν τραυματιστεί και πάλι.

Ο Θανάσης από την άλλη δεν έχει τέτοια προβλήματα. Χαίρεται μόνο και μόνο, που είναι στο ΝΒΑ και μας το έδωσε να το καταλάβουμε για μία ακόμη φορά

Πέρα από Μπλάκσμπουργκ και Νέα Υόρκη, πήγαμε και στη Φιλαδέλφεια. Εκεί, όπου είδαμε τους Χιτ να κερδίζουν τους Σίξερς και τον Μπαμ Αντεμπάγιο να αποθεώνει στο SDNA τον κάποτε συμπαίκτη του, Κέντρικ Ναν

Μένοντας μπόλικες μέρες στη Νέα Υόρκη δεν θα μπορούσαμε να μη δούμε και τον Λευτέρη Λιοτόπουλο. Αλλά και τον συμπαίκτη του στο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο, Φώτη Κωνσταντινίδη. Ο Λιοτόπουλος δεν παίζει τόσο πολύ, ελπίζοντας ότι αυτό δεν θα αργήσει να αλλάξει.

Τα πολλά λόγια δεν ξέρουμε αν είναι -πάντα- φτώχεια, αλλά οι φωτογραφίες ισοδυναμούν με πάρα πάρα πολλές λέξεις. Για αυτό, λοιπόν, πάρτε μία γεύση εικόνων από την παρουσία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

1) Ο ένας και μοναδικός Γιάννης Αντετοκούνμπο

2)Μία πανοραμική άποψη του περίφημου «Madison Square Garden».

3)Ο Μάικ Μπατίστ, ασίσταντ κόουτς των Τορόντο Ράπτορς, με τον κάποτε παίκτη του Ολυμπιακού, Ρότζερ Μέισον.

4)Ο Νεοκλής Αβδάλας προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του ΝΒΑ.

5)Ο πάουερ-φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, αποθέωσε τον Παναθηναϊκό.

6)Ο Κάσπαρς Γιακουτσιόνις στη ρούκι του σεζόν παίζει ελάχιστα στους Χιτ, αλλά φίλοι της ομάδας του Μαϊάμι φοράνε την φανέλα του.

7) Ο Κάιλ Χάινς δουλεύει στους Νετς και ποτέ δεν ξεχνάει την εξαιρετική του παρουσία στον Ολυμπιακό.

8) Το «Barclays Center» των Μπρούκλιν Νετς είναι εντυπωσιακό.

9) Ο ρούκι των Χόρνετς, Κον Κνίπελ, κάνει πράγματα και θαύματα με το καλημέρα.

10) Ο κόουτς του Σεντ Τζονς, Ρικ Πιτίνο, δεσπόζει στο «Λου Καρνεσέκα», την έδρα του κολεγίου της Νέας Υόρκης.

11) Ο Μοχάμεντ Ντιαβαρά των Νικς αποθέωσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα περυσινά ματς με την Σολέ (εκεί έπαιζε ο Γάλλος).

12) Να και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έξω από τα αποδυτήρια του «Madison Square Garden».

13) Αυτό είναι το γήπεδο, όπου παίζει το Βιρτζίνια Τεκ του Αβδάλα.

14) Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε θριαμβευτική συναυλία στο «Barclays Center» του Μπρούκλιν, ως αυθεντικός μπασκετικός είδε και ορισμένα ματς του ΝΒΑ.

· *Ο Τόλης Κοτζιάς πήγε στην Αμερική, αφού έκανε πρώτα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε ένα από τα πολλά διαγνωστικά κέντρα της Affidea, η οποία είναι η κορυφαία του είδους.