Κρατική δαπάνη: 15.000€ για σκοινιά, νάιλον σακούλες και δημοσιογραφικές υπηρεσίες στο ΣΕΦ!

Μια μέρα μετά την εθνική ξεφτίλα στο ΣΕΦ, αποφασίστηκε και αναρτήθηκε στην Διαύγεια η πληρωμή +15.000€ για δημοσιογραφικές υπηρεσίες, σκοινιά και νάιλον σακούλες που χρησιμοποιήθηκαν στην οροφή του γηπέδου και έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Η σκόνη του... φιάσκου του ΣΕΦ μπορεί να έπεσε, ωστόσο οι εικόνες ντροπής από το Φαληρικό γήπεδο συνεχίζουν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τον Ολυμπιακό και όχι μόνο.

Οι άνθρωποι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να επιδιορθώσουν (;) τα προβλήματα που προκάλεσε η νεροποντή το βράδυ της Πέμπτης σε όλη την Αττική, επιστρατεύοντας πανιά, σακούλες νάιλον και... παλέτες, δημιουργώντας εικόνα... τσαντιριού στο ΣΕΦ.

Ωστόσο από που προήλθαν τα σχοινιά, τα πανιά και τα νάιλον στον οροφή του ΣΕΦ; Μια μέρα μετά την εθνική ξεφτίλα , αποφασίστηκε και αναρτήθηκε στην Διαύγεια η πληρωμή +15.000€ για δημοσιογραφικές υπηρεσίες, σκοινιά και νάιλον σακούλες που χρησιμοποιήθηκαν στην οροφή του γηπέδου.

Όπως βλέπουμε και στις παρακάτω φωτογραφίες, υπάρχουν αναθέσεις χιλιάδων ευρώ για προμήθεια νάιλον σχοινιά και εντατηρες και αναθέσεις για εξιδεικευμένες δημοσιογραφικές υπηρεσίες.