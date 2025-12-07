Α1 Γυναικών: Δοκιμασία στον Βόλο για τον Αμύντα - Εντός με τον ΠΑΣ ο Πρωτέας Βούλας

Ο Αμύντας δοκιμάζεται στον Βόλο κόντρα στην Ανόρθωση, με τον Πρωτέα Βούλα να υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα για την 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Με τρία παιχνίδιαι συνεχίζεται η 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών το μεσημέρι της Κυριακής. Ο Αμύντας δοκιμάζεται εκτός έδρας στον Βόλο κόντρα στην Ανόρθωση, με τον Πρωτέα να υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθλητικό.

Κυριακή 7/12

Γ. Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα Μαρτινάκος-Τσαχάκης-Τσικριτσάκη (Φλώρος)

ΕΑΚ Βόλου 13.00 Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας Σπυρόπουλος-Ταρενίδης-Ντούρας (Βαρνάς)

Επταπυργίου 18.00 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ Αναστασιάδης Β.-Αθανασιάδης-Παπαθανασίου (Δροσόπουλος)

Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός 16 726-504 222

2) Αθηναϊκός 15 651-453 198

3) Ολυμπιακός 15 697-569 128

4) Πανσερραϊκός 12 538-547 -9

5) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 12 571-588 -17

6) ΠΑΣ Γιάννινα 12 543-595 -52

7) Πρωτέας Βούλας 11 578-633 -55

8) Παναθλητικός 9 473-554 -81

9) ΠΑΟΚ 9 501-588 -87

10) Αμύντας 8 445-537 -92

11) Ανόρθωση Βόλου 7 455-610 -155

**Παναθηναϊκός, ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας, Ολυμπιακός και Πανσερραϊκός έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.