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Α1 Γυναικών: Δοκιμασία στον Βόλο για τον Αμύντα - Εντός με τον ΠΑΣ ο Πρωτέας Βούλας

Μπάσκετ
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Ο Αμύντας δοκιμάζεται στον Βόλο κόντρα στην Ανόρθωση, με τον Πρωτέα Βούλα να υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα για την 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Με τρία παιχνίδιαι συνεχίζεται η 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών το μεσημέρι της Κυριακής. Ο Αμύντας δοκιμάζεται εκτός έδρας στον Βόλο κόντρα στην Ανόρθωση, με τον Πρωτέα να υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθλητικό. 

Κυριακή 7/12
Γ. Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα Μαρτινάκος-Τσαχάκης-Τσικριτσάκη (Φλώρος)
ΕΑΚ Βόλου 13.00 Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας Σπυρόπουλος-Ταρενίδης-Ντούρας (Βαρνάς)
Επταπυργίου 18.00 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ Αναστασιάδης Β.-Αθανασιάδης-Παπαθανασίου (Δροσόπουλος)
Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco

Η βαθμολογία
1) Παναθηναϊκός             16           726-504 222
2) Αθηναϊκός     15           651-453 198
3) Ολυμπιακός  15           697-569 128
4) Πανσερραϊκός             12           538-547 -9
5) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας       12           571-588 -17
6) ΠΑΣ Γιάννινα                12           543-595 -52
7) Πρωτέας Βούλας        11           578-633 -55
8) Παναθλητικός              9              473-554 -81
9) ΠΑΟΚ               9              501-588 -87
10) Αμύντας       8              445-537 -92
11) Ανόρθωση Βόλου     7              455-610 -155

**Παναθηναϊκός, ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας, Ολυμπιακός και Πανσερραϊκός έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.

Α1 Γυναικών: Δοκιμασία στον Βόλο για τον Αμύντα - Εντός με τον ΠΑΣ ο Πρωτέας Βούλας