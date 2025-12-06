Με τέσσερις απουσίες η ΑΕΚ στο ΣΕΦ

Με τέσσερις απουσίες θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο ΣΕΦ για τον αυριανό αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό (7/12, 13:00) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της GBL.

Συγκεκριμένα δε θα αγωνιστούν εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμών, που αντιμετωπίζουν οι Δημήτρης Κατσίβελης (κάκωση αριστεράς ποδοκνημικής), Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (τενοντοπάθεια αριστερού αχιλλείου), Γκρεγκ Μπράουν (μυικό πρόβλημα) και Τζιαν Κλαβέλ (εξάρθρωση δεξιού ώμου).

Στον αντίποδα, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του τους Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος ξεπέρασε τους μυικούς σπασμούς, ενώ και ο ΡαϊΚουάν Γκρέι άφησε πίσω την ελαφρά διάσειση και συμμετείχε σε μέρος της σημερινής προπόνησης.

ΝΑ σημειωθεί πως ο Κλαβέλ εξακολουθεί να υποβάλλεται σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων για τον τραυματισμό του στο δεξιό ώμο.