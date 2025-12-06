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Το πανόραμα της Α1: Συνεχίζει ψηλά ο ΠΑΟΚ - Σπουδαίο διπλό για Ηρακλή

Μπάσκετ
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Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα τον Κολοσσό στο «Παλατάκι» και συνεχίζει στα.. ψηλά. Σπουδαίο διπλό για το Ηρακλή που έσπασε το εντός έδρας αήττητο της Καρδίτσας. Πάτησε εξάδα το Περιστέρι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής: 

ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70

Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος Betsson 103-83

Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87

Περιστέρι Betsson – Μαρούσι 80-78

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (7/12 στη 13:00)

Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος (7/12 στις 16:00).

Αναλυτικά η βαθμολογία: 

1. Ολυμπιακός 16 8-0 747-612

2. ΠΑΟΚ 14 6-2 648-632

3. Παναθηναϊκός 13 6-1 609-524

4. Περιστέρι 13 5-3 634-624

5. Προμηθέας Πάτρας 13 4-5 742-754

6. ΑΕΚ 12 5-2 584-520

7. Ηρακλής 12 4-4 658-666

8. Καρδίτσα 11 3-5 645-688

9. Άρης 11 3-5 659-646

10. Μύκονος 11 3-5 600-664

11. Κολοσσός Ρόδου 11 2-7 670-730

12. Μαρούσι 10 2-6 691-728

13. Πανιώνιος 9 1-7 613-712

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

  • Ηρακλής – Άρης Betsson 13/12 στις 16:00
  • Μύκονος Betsson – Καρδίτσα 13/12 στις 16:00
  • Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 13/12 στις 18:15
  • ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 13/12 στις 20:30
  • Μαρούσι – ΠΑΟΚ 14/12 στη 13:00
  • Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 14/12 στις 16:00
Το πανόραμα της Α1: Συνεχίζει ψηλά ο ΠΑΟΚ - Σπουδαίο διπλό για Ηρακλή