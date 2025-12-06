Το πανόραμα της Α1: Συνεχίζει ψηλά ο ΠΑΟΚ - Σπουδαίο διπλό για Ηρακλή

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα τον Κολοσσό στο «Παλατάκι» και συνεχίζει στα.. ψηλά. Σπουδαίο διπλό για το Ηρακλή που έσπασε το εντός έδρας αήττητο της Καρδίτσας. Πάτησε εξάδα το Περιστέρι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής: ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70 Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος Betsson 103-83 Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι 80-78 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (7/12 στη 13:00) Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος (7/12 στις 16:00). Αναλυτικά η βαθμολογία: 1. Ολυμπιακός 16 8-0 747-612 2. ΠΑΟΚ 14 6-2 648-632 3. Παναθηναϊκός 13 6-1 609-524 4. Περιστέρι 13 5-3 634-624 5. Προμηθέας Πάτρας 13 4-5 742-754 6. ΑΕΚ 12 5-2 584-520 7. Ηρακλής 12 4-4 658-666 8. Καρδίτσα 11 3-5 645-688 9. Άρης 11 3-5 659-646 10. Μύκονος 11 3-5 600-664 11. Κολοσσός Ρόδου 11 2-7 670-730 12. Μαρούσι 10 2-6 691-728 13. Πανιώνιος 9 1-7 613-712 Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής Ηρακλής – Άρης Betsson 13/12 στις 16:00

Μύκονος Betsson – Καρδίτσα 13/12 στις 16:00

Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 13/12 στις 18:15

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 13/12 στις 20:30

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 14/12 στη 13:00

Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 14/12 στις 16:00