Το Περιστέρι έβγαλε ένταση στο παιχνίδι του, λύγισε το Μαρούσι (80-78) και πάτησε... γερά στην πρώτη εξάδα. Αποβλήθηκαν Παπαθεοδώρου και Κινγκ για τους φιλοξενούμενους που δέχθηκαν 6 (!) τεχνικές ποινές.

Σπουδαία νίκη για το Περιστέρι που έβγαζε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του, κέρδισε το Μαρούσι με 80-78 και πλέον κοιτάει ψηλότερα. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ανέβηκε στο 5-3 και πλέον πάτησε... γερά στην πρώτη εξάδα, την ώρα που το σύνολο των Βορείων Προαστίων έπεσε στο 2-6 και παραμένει στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση χωρίς τον Ηλία Παπαθεοδώρου στον πάγκο και τον Τζόρνταν Κίνγκ οι οποίοι αποβλήθηκαν. Παγκόσμια πρωτοτυπία από τους διαιτητές της αναμέτρησης που μοίρασαν έξι τεχνικές ποινές, όλες για το Μαρούσι.

Για τους νικητές ο Βαν Τούμπεργεν μέτρησε 16 πόντους με 8 ριμπάουντ, με τον Πέιν να προσθέτει 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Νίκολς με 14 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Μέικον ήταν ο κορυφαίος για το Μαρούσι, με τον Αμερικανό να μετρά 21 πόντους. Διψήφιος και ο Ρέινολντς με 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Φοβερός Μέικον, ισχνό προβάδισμα για το Μαρούσι

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (4-5, 6-6 στο 3’), με τον Νίκολς να δίνει επιθετικές λύσεις στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι έσφιξαν την άμυνα τους, «έτρεξαν» σερί 11-0 για να δώσουν διψήφια τιμή στο προβάδισμα τους (19-8 στο 7’), με τους παίκτες του Ξανθόπουλου να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού. Το Μαρούσι έβγαλε αντίδραση απάντησε με 7-0 σερί, μειώνοντας στο -4 (19-15 στο 9’), με τους «πρίγκηπες» να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (23-17), την ώρα που οι φιλοξενούμενοι είχαν ισορροπήσει το ματς.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου μπήκε πιο δυναμικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήρε προβάδισμα με τον Μέικον (23-24 στο 12’), με το Περιστέρι να απαντά με 6-0 σερί για το +5 (29-24 στο 14’). Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους, διατηρώντας το υπέρ τους προβάδισμα (+5, 31-26 στο 14’), την ώρα που ο Μέικον έπαιζε… μόνος του για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι με επιμέρους 3-10 έφεραν τούμπα το ματς (34-36 στο 16’). Ο Χάρης Γιαννόπουλος με δυο συνεχόμενα τρίποντα έδωσε αέρα 4π. στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων, η οποία έκλεισε το πρώτο μέρος σε απόσταση ενός τριπόντου (+3, 40-43).

Το Περιστέρι έβγαλε ένταση έσφιξε την άμυνα του και έφτασε στη νίκη, παρά την τρομερή προσπάθεια του Μέικον

Με τρίποντο του Ρέινολντς μπήκε το Μαρούσι στο τρίτο δεκάλεπτο (40-46), με το Περιστέρι να απαντά με σερί 8-0 για να πάρει και πάλι τα ηνία του σκορ (48-46). Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου έβγαζαν περισσότερη ένταση, ο Νίκολς έδινε επιθετικές λύσεις, με τον Πέιν να κυριαρχεί στην ρακέτα για το +8 (59-51 στο 25’). Ο Βαν Τούρμπεκεν έστειλε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 63-53 στο26’), με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να ελέγχει πλήρως το ματς, κλείνοντας στο +14 το τρίτο δεκάλεπτο (70-56).

Το Περιστέρι είχε βάλει σημαντικές βάσεις για μα σπουδαία νίκη, την ώρα που οι δυο ομάδες έμεινα χωρίς σκορ για περισσότερο από 2' στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Μέικον μείωσε σε 70-59 με τρίποντο στο 33', με τον Αμπερκρόμπι να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 73-59. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου είχαν ρίξει το τέμπο του ματς, διατηρώντας παράλληλα την διψήφια υπέρ του διαφορά (+13, 75-62 στο 35'), κάνοντας τα τελευταία λεπτά περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς το αποτέλεσμα είχε κριθεί. Περάντες και Ουίλιαμς ροκάνισαν την διαφορά στο -7 (77-70 στο 38'), ωστόσο το Περιστέρι δεν αγχώθηκε φτάνοντας στην τελική επικράτηση (80-78).

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 40-43, 70-56, 80-78

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης