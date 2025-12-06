Μεγάλο διπλό της ΑΓΕΧ στην Βούλα - Πέρασε από τον Βόλο η Δόξα Λευκάδας

Η Χαλκίδα πέρασε με μεγάλο διπλό από τον πρωτοπόρο Πρωτέα Βούλας (89-97), με την Δόξα Λευκάδας να μένει μόνη στην κορυφή μετά τη νίκη της στον Βόλο. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της Elite League.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική: Σάββατο 6 Δεκεμβρίου Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65 Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος 81-82 Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket (YouTube / HellenicBF) Αναλυτικά οι αναμετρήσεις Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58 Διαιτητές: Καραπαπάς-Τσαρούχα-Ουσταμπασίδης (Ζώης) Δεκάλεπτα: 33-16, 59-38, 86-46, 100-58 Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 5 (1), Άντερσον 15 (3), Σιγάλας 11 (1), Προίσκος 3, Γεωργάς 4 (1), Τόλιας 9 (3), Καματερός 20 (3), Καλόγηρος 6 (1), Ματαλιωτάκης, Λεφιού 16 (4), Μουτάφης 11 Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (2), Τζιβελέκας 11 (2), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 3 (1), Ετζιάκα 2, Κάρτραϊτ 10 (1), Φιλιππάκος 8, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος 6 (2), Ρεγκούτας Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97 Διαιτητές: Αγγελής-Τσιμπούρης-Ρίζος (Ντίνος) Δεκάλεπτα: 31-28, 49-51, 65-75, 89-97 Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 29 (4), Μιλεντίγεβιτς 21 (5), Ρις 13, Κόης 10 (2), Δέλγας 2, Πετανίδης, Μπέλη 12, Κουρτίδης 2, Βουλγαρόπουλος ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 21 (1), Παπαρέγκας 16 (2), Μελισσαράτος 8, Γερομιχαλός 15, Χάμιλτον 5, Νέσης 2, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 23 (5), Σάμαρτζιτς 3 (1), Ζερβός 4 Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73 Διαιτητές: Λιότσιος-Καρπάνος-Ξυλάς (Μωϋσιάδης) Δεκάλεπτα: 16-23, 38-42, 53-63, 83-73 Αιγάλεω (Κορωνίδης): Σάρκεϊ 18, Έλμορ 14, Βέλκος, Λάμπρου, Ζαραϊδώνης 17 (1), Λόμπας, Κουστένης 24 (6), Δεϊμέζης 8, Κατσάνος, Πρίφτης 2 Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 9 (1), Μαυροειδάκος 14 (3), Χατζής 10, Τουλούπης 12, Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 3 (1), Επαμεινώνδας 8 (2), Πούντος, Σπρίντζιος 7 (1), Καμπερίδης 10 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91 Διαιτητές: Λόρτος-Κατωτικίδης-Δέλλας (Αθανασόπουλος) Δεκάλεπτα: 20-22, 37-51, 55-77, 87-91 Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 17 (3), Μπαλόπουλος 3, Γιαννούτσος, Φιλοξενίδης 6 (2), Δήμος, Σλέιτερ 19 (3), Καραγεωργίου, Σπυρόπουλος 11, Βλαχογιάννης 13, Μπακέας 10 (2), Τσουμάνης 8 Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 9 (3), Ρόμπινσον 25 (2), Άλεν 11 (2), Καλλιακούδας 7 (1), Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 4, Σταυρακούκας 28 (3), Χαντζής 7 (1), Φύτρος, Τσιμπιράκης, Βισνιέφσκι Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65 Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Ζιώγας-Αργυρούδης (Γερός) Δεκάλεπτα: 10-14, 29-32, 51-51, 77-65 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Σκόρδος 5 (1), Νκολαΐδης 18 (4), Καμάρας 20 (3), Σεντ Χίλερ 4, Δομπρογιάννης 7 (1), Καραΐσκος, Σταματογιάννης, Ιωαννίδης 8 (2), Σιούντρης 5 Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Κουκάς 9 (3), Μπουρνελές 5 (1), Χέντερσον 8, Δήμου, Αντωνάκης 14 (2), Καρράς 9, Γουέλς 11, Ζορμπάς 8, Δημάκος 1 ELITE LEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος 81-82 Διαιτητές: Τηγάνης-Νάστος-Βαγγάλης (Νηγιάννης) Δεκάλεπτα: 25-19, 54-48, 71-68, 81-82 Παπάγου (Καρακώστας): Άντερτον 28 (1), Μερμίγκης 12 (2), Δενδρινός 5 (1), Παγίδας 2, Μαλέλης 9 (1), Σκούρτης 1, Αγγελή, Γιαννάκης, Καραμαλέγκος 3 (1), Σκοτ 21 ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 11 (1), Δενδρινός 21 (4), Γκρέκας 3, Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 26 (1), Πόζογλου 17 (2), Κολοφώτης 2, Πέργουλης 2 Aναλυτικά η βαθμολογία Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12) Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό 17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω 17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου 17:00 Τρίκαλα Basket-Πρωτέας Βούλας 17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός 17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm