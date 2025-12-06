MENU
Χρόνος ανάγνωσης 3’

Μεγάλο διπλό της ΑΓΕΧ στην Βούλα - Πέρασε από τον Βόλο η Δόξα Λευκάδας

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Χαλκίδα πέρασε με μεγάλο διπλό από τον πρωτοπόρο Πρωτέα Βούλας (89-97), με την Δόξα Λευκάδας να μένει μόνη στην κορυφή μετά τη νίκη της στον Βόλο. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της Elite League.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73

Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97

Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91

Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65

Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58

Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος 81-82

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket (YouTube / HellenicBF)

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις

Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58

Διαιτητές: Καραπαπάς-Τσαρούχα-Ουσταμπασίδης (Ζώης)

Δεκάλεπτα: 33-16, 59-38, 86-46, 100-58

Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 5 (1), Άντερσον 15 (3), Σιγάλας 11 (1), Προίσκος 3, Γεωργάς 4 (1), Τόλιας 9 (3), Καματερός 20 (3), Καλόγηρος 6 (1), Ματαλιωτάκης, Λεφιού 16 (4), Μουτάφης 11

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (2), Τζιβελέκας 11 (2), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 3 (1), Ετζιάκα 2, Κάρτραϊτ 10 (1), Φιλιππάκος 8, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος 6 (2), Ρεγκούτας

 

Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97

Διαιτητές: Αγγελής-Τσιμπούρης-Ρίζος (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 31-28, 49-51, 65-75, 89-97

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 29 (4), Μιλεντίγεβιτς 21 (5), Ρις 13, Κόης 10 (2), Δέλγας 2, Πετανίδης, Μπέλη 12, Κουρτίδης 2, Βουλγαρόπουλος

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 21 (1), Παπαρέγκας 16 (2), Μελισσαράτος 8, Γερομιχαλός 15, Χάμιλτον 5, Νέσης 2, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 23 (5), Σάμαρτζιτς 3 (1), Ζερβός 4

 

Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73

Διαιτητές: Λιότσιος-Καρπάνος-Ξυλάς (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 16-23, 38-42, 53-63, 83-73

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Σάρκεϊ 18, Έλμορ 14, Βέλκος, Λάμπρου, Ζαραϊδώνης 17 (1), Λόμπας, Κουστένης 24 (6), Δεϊμέζης 8, Κατσάνος, Πρίφτης 2

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 9 (1), Μαυροειδάκος 14 (3), Χατζής 10, Τουλούπης 12, Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 3 (1), Επαμεινώνδας 8 (2), Πούντος, Σπρίντζιος 7 (1), Καμπερίδης 10

 

Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91

Διαιτητές: Λόρτος-Κατωτικίδης-Δέλλας (Αθανασόπουλος)

Δεκάλεπτα: 20-22, 37-51, 55-77, 87-91

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 17 (3), Μπαλόπουλος 3, Γιαννούτσος, Φιλοξενίδης 6 (2), Δήμος, Σλέιτερ 19 (3), Καραγεωργίου, Σπυρόπουλος 11, Βλαχογιάννης 13, Μπακέας 10 (2), Τσουμάνης 8

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 9 (3), Ρόμπινσον 25 (2), Άλεν 11 (2), Καλλιακούδας 7 (1), Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 4, Σταυρακούκας 28 (3), Χαντζής 7 (1), Φύτρος, Τσιμπιράκης, Βισνιέφσκι

 

Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Ζιώγας-Αργυρούδης (Γερός)

Δεκάλεπτα: 10-14, 29-32, 51-51, 77-65

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Σκόρδος 5 (1), Νκολαΐδης 18 (4), Καμάρας 20 (3), Σεντ Χίλερ 4, Δομπρογιάννης 7 (1), Καραΐσκος, Σταματογιάννης, Ιωαννίδης 8 (2), Σιούντρης 5

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Κουκάς 9 (3), Μπουρνελές 5 (1), Χέντερσον 8, Δήμου, Αντωνάκης 14 (2), Καρράς 9, Γουέλς 11, Ζορμπάς 8, Δημάκος 1

ELITE LEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

 

Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος 81-82

Διαιτητές: Τηγάνης-Νάστος-Βαγγάλης (Νηγιάννης)

Δεκάλεπτα: 25-19, 54-48, 71-68, 81-82

Παπάγου (Καρακώστας): Άντερτον 28 (1), Μερμίγκης 12 (2), Δενδρινός 5 (1), Παγίδας 2, Μαλέλης 9 (1), Σκούρτης 1, Αγγελή, Γιαννάκης, Καραμαλέγκος 3 (1), Σκοτ 21

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 11 (1), Δενδρινός 21 (4), Γκρέκας 3, Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 26 (1), Πόζογλου 17 (2), Κολοφώτης 2, Πέργουλης 2

Aναλυτικά η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό

17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω

17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου

17:00 Τρίκαλα Basket-Πρωτέας Βούλας

17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός

17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm

Μεγάλο διπλό της ΑΓΕΧ στην Βούλα - Πέρασε από τον Βόλο η Δόξα Λευκάδας