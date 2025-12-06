Παρουσία Βεζυρτζή το πρώτο παιχνίδι της νέας εποχής του ΠΑΟΚ (pic)

Ο Νίκος Βεζυρτζής έδωσε το «παρών» στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Κολοσσό (82-70), το πρώτο στη νέα εποχή του Δικεφάλου.

Ο Δικέφαλος δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην ομάδα της Ρόδου επικρατώντας «σβηστά» με 82-70, στο πρώτο ματς της νέας εποχής που βιώνει ο ΠΑΟΚ.

Το «παρών» στο PAOK Sports Arena έδωσε ο νυν πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Νίκος Βεζυρτζής αλλά και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Πετμεζάς. Δίπλα τους και ο Βασίλης Οικονομίδης.

Παράλληλα, στον πάγκο και δίπλα στον Γιούρι Ζντοβτς, βρέθηκε ο Νίκος Μπουντούρης, ο νέος GM του Δικεφάλου, ο οποίος ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του.