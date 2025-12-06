Σάκοτα: «Είχαμε γκαντεμιά στη διακοπή – Σημαντικότερο το ματς με τη Λέβιτσε απ' ότι με τον Ολυμπιακό»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό με τον ίδιο να παραδέχεται πως η διακοπή δεν πήγε καλά για την ομάδα του, λόγω τραυματισμών, ενώ τόνισε και τη σημασία του ματς κόντρα στους ερυθρολεύκους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δυστυχώς, το διάστημα της διακοπής δεν πήγε όπως το θέλαμε λόγω της γκαντεμιάς…

Πέρασαν τρεις εβδομάδες και πλέον πρέπει να δώσουμε το πρώτο επίσημο ματς αύριο για το Πρωτάθλημα και το τρίτο επίσημο στη σειρά στο Πρωτάθλημα, το άλλο Σάββατο, σε μία δύσκολη συγκυρία για εμάς, παίζοντας απέναντι σε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Βέβαια, ίσως ακούγεται περίεργο, αλλά σημαντικότερο στη φάση αυτή για εμάς είναι το ματς της ερχόμενης Τετάρτης με τη Λέβιτσε στο γήπεδό μας, διότι με νίκη τερματίζουμε πρώτοι στον Όμιλό μας, που ήταν και είναι ο βασικός στόχος μας, και απ’ αυτό θα καθορισθεί η πορεία μας στο BCL.

Πάντα θέλουμε να παίζουμε όσο καλύτερα γίνεται απέναντι στον Ολυμπιακό όμως, έστω με τις δυσκολίες που περνάμε εξαιτίας των πολλών απουσιών. Τα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχουν πάντα μεγάλη σημασία και είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτό θα επιδιώξουμε αύριο στο ΣΕΦ»