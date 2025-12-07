Stoiximan GBL: Στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό η ΑΕΚ - Υποδέχεται τον Πανιώνιο ο Παναθηναϊκός

Η 9η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (7/12) με τα παιχνίδια των δύο «αιωνίων».

Ολοκληρώνεται η 9η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League με δύο αναμετρήσεις την Κυριακή (7/12).

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 13:00 και το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ. Διαιτητές θα είναι οι Αγραφιώτης, Τσάνταλη και Χριστινάκης.

Η αγωνιστική θα κλείσει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Πανιώνιο. Το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί τους Νεοσμυρνιώτες στο Telekom Center Athens στις 16:00. Και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ θα σφυρίξουν οι Πιτσίλκας, Λεβεντάκος και Μπον.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Πανιώνιος