Χωρίς να συναντήσει κανένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απέναντι στον Κολοσσό (82-70) και συνεχίζει έτσι να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, ο Δικέφαλος έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού και έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, έφτασε σε μια άνετη νίκη που τον διατηρεί στην 3η θέση με ρεκόρ 6-2. Αντίθετα, ο Κολοσσός υποχώρησε στο 2-7 και παραμένει χαμηλά στην κατάταξη της GBL.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάρβιν Τζόουνς με 20 πόντους (7/7διπ., 6/7β.), ενώ μάζεψε και 7 ριμπάουντ. Ακολούθησαν ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους Νίκο Περσίδη, Μπέν Μουρ και Στέφεν Μπράουν να σκοράρουν από 10 πόντους έκαστος. Για τον Κολοσσό -δεν έπαιξε ο Χρυσικόπουλος- ο Άντριου Γκάουντλοκ είχε 17 πόντους και ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στην επόμενη αγωνιστική (10η) ο ΠΑΟΚ παίζει στο Μαρούσι (14/12, 13:00), ενώ ο Κολοσσός θα κάνει το προγραμματισμένο του ρεπό.

Καλύτερος στην αρχή ο Κολοσσός, αντέδρασε με Τζόουνς ο ΠΑΟΚ

Με στόχευση στο παιχνίδι στη ρακέτα μπήκε ο Κολοσσός και με μπροστάρη τον Γκαλβανίνι (6π.) προηγήθηκε 0-7. Μετά το εσπευσμένο τάιμ άουτ του Γιούρι Ζντοβτς ο ΠΑΟΚ έβαλε πίεση στην άμυνα του και με τον Μπράουν μείωσε σε 6-7, αλλά οι Ροδίτες συνέχισαν να παίζουν στο «ζωγραφιστό» και κερδίζοντας τα ριμπάουντ (3-12) έμεναν μπροστά (10-14). Εκεί, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με τον Τζόουνς να πετυχαίνει 6 σερί πόντους έφερε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου σε απόλυτη ισορροπία (16-16).

Ο Τζόουνς συνέχισε να είναι αποτελεσματικός (25-18) και οι γηπεδούχοι απάντησαν στο μικρό σερί του Κολοσσού με τους Μέλβιν και Μπράουν, διατηρώντας μια μικρή διαφορά με το 33-25. Δύο τρίποντα από Κόνιαρη και Ντίμσα έφεραν τον Δικέφαλο για πρώτη φορά στο +10 (39-29), ο Μπράουν έγραψε και το 43-31, αλλά ο Πετρόπουλος με buzzer beater τρίποντο διαμόρφωσε το 43-34 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε μόλις 2/15 τρίποντα και ο Κολοσσός 12 λάθη.

Σταθερά μπροστά ο ΠΑΟΚ, δεν απείλησε ο Κολοσσός

Με καλή κυκλοφορία της μπάλας και αποδέκτη τον Μουρ οι γηπεδούχοι πήγαν και στο +17 (53-36). Εκεί, ο Κολοσσός αντέδρασε και με σερί 0-8 μάζεψε κάπως την απόσταση (55-46), αλλά ο ΠΑΟΚ με νέα τρίποντα από Κόνιαρη και Μέλβιν ξέφυγε ξανά με 63-48 και έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 64-51.

Παίζοντας ομαδικό μπάσκετ ο ΠΑΟΚ συντηρούσε εύκολα τη διψήφια διαφορά (68-53), καθώς οι Ροδίτες δεν μπορούσαν να απειλήσουν, κάνοντας κακές επιθετικές επιλογές. Ο Γκάουντλοκ με ατομικές ενέργειες προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του (74-63 στο 38’), αλλά οι ασπρόμαυροι έβαζαν τις βολές, κρατώντας έτσι απόσταση ασφαλείας με το 78-65 στο 1’24’’ πριν τo φινάλε, με τη νίκη να έρχεται εύκολα για τους γηπεδούχους.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.