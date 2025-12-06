Δαμουλάκη στο SDNA: «Δεν είναι ανέφικτη η Ευρώπη, μαγική η ατμόσφαιρα στο “Π. Γιαννακόπουλος”»

Η γκαρντ της Νέας Ιωνίας, Γεωργία Δαμουλάκη, μίλησε στο SDNA και αναφέρθηκε τόσο στην προσπάθεια της ομάδας της και τα όνειρα για Ευρώπη, όσο και στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που συνάντησε στο κλειστό της Λεωφόρου.

Η ομάδα της Νέας Ιωνίας πέρασε μια δύσκολη μέρα στο κλειστό «Π. Γιαννακόπουλος», γνωρίζοντας την «βαριά» ήττα με 88-43 από τον Παναθηναϊκό. Αυτό ωστόσο δεν μειώνει στο ελάχιστο την εξαιρετική εικόνα που έχει αφήσει η νεοφώτιστη ομάδα στην φετινή σεζόν, η οποία της επιτρέπει να κάνει -ρεαλιστικά- όνειρα Ευρώπης από την πρώτη της κιόλας χρονιά στα «σαλόνια».

Μια παίκτρια που ξεχώρισε -και- σήμερα είναι η Γεωργία Δαμουλάκη, 21χρονη γκαρντ που έχει ήδη καταγράψει μια εντυπωσιακή διαδρομή, παίζοντας μεταξύ άλλων σε Νίκη Λευκάδας, Ελευθερία Μοσχάτου και ΠΑΣ Γιάννινα.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, διαθέτει ήδη αρκετές παραστάσεις και αποτελεί κομβικό στέλεχος του «κορμού» που έχει φτιάξει η Νέα Ιωνία, η οποία κατέκτησε πέρσι με… περίπατο τον τίτλο στην Α2 και ανέβηκε με χαρακτηριστική άνεση στην Α1.

Στο κλειστό της Λεωφόρου η Δαμουλάκη προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα της όσο περισσότερο μπορούσε και έκανε κατάθεση ψυχής ειδικά στην πίσω μεριά του παρκέ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 4 πόντους, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Μετά το φινάλε του αγώνα, η ταλαντούχα αθλήτρια μίλησε στο SDNA και αναφέρθηκε τόσο στους στόχους και την προσπάθεια που κάνει η ομάδα της, όσο και στην εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Μια ατμόσφαιρα την οποία θα ήθελε φυσικά να βιώσει όχι μόνο ως αντίπαλος.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για τις δυσκολίες του σημερινού αγώνα και το πώς φάνηκε στην ίδια η εμπειρία να αντιμετωπίζει μια ομάδα τόσο υψηλού επιπέδου: «Γνωρίζαμε ότι το σημερινό παιχνίδι θα ήταν δύσκολο, ο Παναθηναϊκός αυτή την στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του Πρωταθλήματος και αυτό το αποδεικνύει με την πορεία που κάνει, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Μέσα από τέτοια παιχνίδια, μόνο καλύτερος μπορείς να γίνεις, ήταν ένα μάθημα για όλους μας».

Για την ατμόσφαιρα στο «Π. Γιαννακόπουλος»: «Η ατμόσφαιρα σε αυτό το γήπεδο είναι μαγική. Είναι εντυπωσιακό να παίζεις μπροστά σε αυτόν τον κόσμο ακόμα και ως αντίπαλος. Σίγουρα κάθε αθλήτρια θα ήθελε να παίξει μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που στηρίζουν εμπράκτως την ομάδα».

Για το εξαιρετικό ξεκίνημα της Νέας Ιωνίας και το εάν η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει στόχο: «Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά το Πρωτάθλημα, προσπαθούμε αγώνα με αγώνα να γινόμαστε καλύτερες. Μπορεί να είμαστε μια καινούρια ομάδα, ωστόσο έχουμε βρει τα πατήματά μας και ανταποκρινόμαστε θετικά στις απαιτήσεις της κατηγορίας. Σίγουρα αρχικός στόχος της ομάδας, ως νεοφώτιστη, είναι η παραμονή στην κατηγορία. Βλέποντας, όμως τις δυνατότητες μας, οι απαιτήσεις ανεβαίνουν και θεωρώ ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι ανέφικτο».

Για το εάν υπάρχει στήριξη από τον κόσμο, μιας και η ομάδα αγωνίζεται μακριά από τη Νέα Ιωνία: «Όσο για την στήριξη του κόσμου, είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί στην ουσία δεν αγωνιζόμαστε στην έδρα μας, αλλά είμαστε φιλοξενούμενοι στο γήπεδο της Ζωφριάς. Παρ' όλα αυτά, γίνονται προσπάθειες από την διοίκηση και τον πρόεδρο, για να έχουμε την στήριξη του κόσμου στα "εντός" έδρας παιχνίδια μας και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό».