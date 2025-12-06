Με σούπερ Χριστινάκη λύγισε τον Πανσερραϊκό ο Ολυμπιακός

Ο Πανσερραϊκός εμφάνισε ανταγωνιστικό πρόσωπο στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ, ωστόσο ο Ολυμπιακός με σούπερ εμφάνιση της Ελεάννας Χριστινάκη (23π. 8ρ.) επικράτησε με 78-66.

Ο Πανσερραϊκός έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, ωστόσο η ανωτερότητα των «ερυθρολεύκων» έκανε την διαφορά με την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη να επικρατεί με 78-66.

Σούπερ εμφάνιση της Ελεάννας Χριστινάκη με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, πολύ καλή παρουσία από την Δούρβα (13π.) για τον Πανσερραϊκό.

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 78-66

Διαιτητές: Σιδέρης-Τσουρή-Αλεξόπουλος Χρ.

Δεκάλεπτα: 26-22, 45-34, 61-55, 78-66

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6(1), Γιακούκμποβα 9(1), Γουόλφολκ 13(2), Κριβάσεβιτς 14, Δίελα 3(1), Μπενέκη, Χριστινάκη 23(2), Κολλάτου, Ράμπερ 6, Ντάλα 4.

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 14(2), Αλεξιά, Δούρβα 13(4), Μπαξεβάνου 2, Τσινασλανίδου, Πιπλς 6, Κουβόρντε, Μουρ 12(1), Παπαγιαννάκη, Ρόνσιεκ 11(1), Γιαπιτζόγλου 7.