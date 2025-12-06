Δίωρο video από τον Αταμάν με έντονες παρατηρήσεις στους παίκτες - Εκτός προπόνησης ο Ναν, ατομικό Χολμς, Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν τα... έψαλλε στους παίκτες με δίωρο video στο ΟΑΚΑ, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε σκληρή προπόνηση. Εκτός έμεινε ο Ναν λόγω στομαχικών διαταραχών, ατομικό πρόγραμμα για Όσμαν και Χολμς

Η ήττα από την Βαλένθια το βράδυ της Παρασκευής, έφερε τους παίκτες του Παναθηναϊκού ξανά στο ΟΑΚΑ το πρωί του Σαββάτου. Ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά παράπονα από την εμφάνιση της ομάδας του και με δίωρο video τα... έψαλλε στους παίκτες του, επισημαίνοντας τα λάθη τους στην αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα.

Μάλιστα στην συνέχεια ακολούθησε σκληρή προπόνηση στο glass floor του Telecom Center, από την οποία απουσίασε ο Κέντρικ Ναν, λόγω στομαχικών διαταραχών.

Παράλληλα το ατομικό τους πρόγραμμα συνέχισαν οι Ρισόν Χολμς και Τζέντι Όσμαν, που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επιστροφής τους, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Τούρκου τεχνικού.