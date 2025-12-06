Πανιώνιος: «Ευχαριστούμε τους ηρωικούς φιλάθλους - Κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες για να λήξει η ταλαιπωρία»

Ο Πανιώνιος ευχαρίστησε τους οπαδούς του που βρέθηκαν στο πλευρό του στο ματς με την Μπεσίκτας και τόνισε πως έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να λήξει η ταλαιπωρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες της και την ευγνωμοσύνη της στους ηρωικούς φιλάθλους που για ακόμα μια φορά έκαναν πολλά χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να βρεθούν δίπλα στον Ιστορικό.

Θέλουμε να εκφράσουμε όμως και τη λύπη μας για την ταλαιπωρία που πέρασαν και η οποία για μερικούς δεν έχει λήξει ακόμα, εντελώς αναίτια.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έχει ανοιχτή επικοινωνία με το ελληνικό προξενείο, έχοντας και την αρωγή της Besiktas, ώστε να λήξει αυτή η ταλαιπωρία με αίσιο τρόπο το συντομότερο δυνατό».