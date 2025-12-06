Σταθερά αήττητος ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 88-43 την Νέα Ιωνία κάνοντας και συντήρηση δυνάμεων ενόψει Ερυθρού Αστέρα μετά το πρώτο μέρος όπου και προηγήθηκε 60-20!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τη Νέα Ιωνία για την 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Οι «πράσινες» παρουσιάστηκαν σοβαρές από το πρώτο λεπτό και από νωρίς «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη. Η Νέα Ιωνία δεν κατάφερε ποτέ να διεκδικήσει κάτι από τον αγώνα, η διαφορά έφτασε και τος 50 πόντους (74-24) και τελικά το «τριφύλλι» πανηγύρισε μία πανεύκολη νίκη με 88-43. Έτσι, έχει ρεκόρ 8-0, ενώ οι φιλοξενούμενες «έπεσαν» στο 4-4.

Τώρα, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο Eurocup και την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (11/12, 18:00) για τα play-off.

Για τις «πράσινες» η Χατζηλεοντή είχε 16 πόντους, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 22:08, με την Μπράουν να προσθέτει 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22:06. Από την άλλη, για τη Νέα Ιωνία η Βιντσιλαίου τελείωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο (26:11) και η Στογιανόφσκα μέτρησε 7 πόντους, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ (16:10).

«Καθάρισε» με το... καλημέρα το ματς ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνσε καλά το ματς και με τις Πρινς, Μπράουν, Χατζηλεοντή και Φιτζέραλντ προηγήθηκε με 8-2, με την Δαμουλάκη να πετυχαίνει τους πρώτους πόντους της Νέας Ιωνίας. Γαλανόπουλος και Μπράουν ευστόχησε σε back-to-back τρίποντα για το 14-4, ενώ με την Χατζηλεοντή η διαφορά έφτασε τους 12 (18-6). Η Γκριγκς έδωσε... ανάσα στις φιλοξενούμενες (18-9), αλλά οι «πράσινες» έκαναν σερί 9-0 και βρέθηκαν μπροστά με 27-9, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 32-11.

Η «πράσινη» διαφορά «εκτοξεύτηκε» στους 40 πόντους

Η εικόνα στην δεύτερη περίοδο δεν άλλαξε με το «τριφύλλι» να συνεχίζει να κυριαρχεί στο παρκέ. Ο Παναθηναϊκός με Βίτολα, Γαλανόπουλος και Βίτολα έκανε σερί 8-0 (40-11), με την Μανίς να μειώνει σε 40-13. Στη συνέχεια ήταν σειρά της Πρινς, η οποία με τέσσερις πόντους έστειλε τη διαφορά στους 36 (49-13), η οποία έφτασε και τους 42 με το καλάθι από την Πολυμένη για το 60-18. Τελικά, η Κλαρκ... στρογγύλεψε το σκορ και διαμόρφωσε το 60-20, με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Έφτασε το +50 ο Παναθηναϊκός

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν άστοχα και με λάθη το τρίτο δεκάλεπτο, με την Μπράουν να ευστοχεί τελικά για το 62-20. Οι «πράσινες», μετά το καλάθι της Στογιανόφσκα, έκαναν σερί 7-0 για το 69-22 και με καλάθι και φάουλ η Κριμίλη έστειλε τη διαφορά στους 50 (74-24). Η Νέα Ιωνία μπόρεσε απλά να ρίξει τη διαφορά στους 46, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 77-31.

«Περίπατος» για τις «πράσινες»

Όπως και όλο το υπόλοιπο ματς μετά την πρώτη περίοδο, έτσι και το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το «τριφύλλι» έκανε συντήρηση δυνάμεων, οι δύο ομάδες έριξαν την απόδοσή τους και τελικά ο Παναθηναϊκός επικράτησε πανεύκολα με 88-43.

Τα δεκάλεπτα: 32-11, 60-20, 77-31, 88-43

Τα στατιστικά του αγώνα.