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Κλάιμπερν: «Όλοι μπορούν να ηττηθούν στην Euroleague - Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολη ατμόσφαιρα»

Μπάσκετ
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Ουίλ Κλάιμπερν μίλησε για τη νίκη της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως όλες οι ομάδες μπορούν να ηττηθούν φέτος στην Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στην «Belgrade Arena» για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι «Μπλαουγκράνα» πήραν μία σημαντική νίκη με 89-79 και έτσι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-5 και «έπιασαν» την σερβική ομάδα.

Μετά το ματς, ο Ουίλ Κλάιμπερν τόνισε πως οι Ισπανοί ήξεραν πως θα ήταν δύσκολη ατμόσφαιρα και υπογράμμισε πως όλες οι ομάδες μπορούν να χάσουν στην Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Όλοι παίξαμε καλά απόψε και όσοι κάθισαν περισσότερο στον πάγκο έδωσαν σπουδαία λεπτά. Οποιοσδήποτε μπορεί να ηττηθεί στην Euroleague, ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολη ατμόσφαιρα, αλλά παίξαμε το μπάσκετ μας».

Κλάιμπερν: «Όλοι μπορούν να ηττηθούν στην Euroleague - Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολη ατμόσφαιρα»