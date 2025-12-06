Κλάιμπερν: «Όλοι μπορούν να ηττηθούν στην Euroleague - Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολη ατμόσφαιρα»

Ο Ουίλ Κλάιμπερν μίλησε για τη νίκη της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως όλες οι ομάδες μπορούν να ηττηθούν φέτος στην Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στην «Belgrade Arena» για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι «Μπλαουγκράνα» πήραν μία σημαντική νίκη με 89-79 και έτσι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-5 και «έπιασαν» την σερβική ομάδα.

Μετά το ματς, ο Ουίλ Κλάιμπερν τόνισε πως οι Ισπανοί ήξεραν πως θα ήταν δύσκολη ατμόσφαιρα και υπογράμμισε πως όλες οι ομάδες μπορούν να χάσουν στην Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Όλοι παίξαμε καλά απόψε και όσοι κάθισαν περισσότερο στον πάγκο έδωσαν σπουδαία λεπτά. Οποιοσδήποτε μπορεί να ηττηθεί στην Euroleague, ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολη ατμόσφαιρα, αλλά παίξαμε το μπάσκετ μας».