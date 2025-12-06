Υπό κράτηση στην Τουρκία δύο άνθρωποι - Θα κάνει καταγγελία στην Euroleague ο Πανιώνιος

Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε νοσοκομείο στην Τουρκία χωρίς τα τηλέφωνά τους και τα διαβατήριά τους. Θα κάνει επίσημη καταγγελία στην Euroleague ο Πανιώνιος.

Το... σίριαλ από τον αγώνα του Πανιωνίου με την Μπεσίκτας συνεχίζεται. Όπως αναφέρει η ελληνική ομάδα δύο άνθρωποι οδηγήθηκαν χθες στο αστυνομικό τμήμα με την αιτιολογία πως έκαναν άσεμνη χειρονομία μετά την επίθεση των οπαδών του τουρκικού συλλόγου.

Μέλος του Πανιωνίου που γνωρίζει την γλώσσα έδωσε το «παρών» στην κατάθεση ώστε να βεβαιωθεί πως δεν θα υπάρξει αστυνομική βία και οι δύο άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Εκεί βρίσκονται ακόμα ενώ τους έχουν πάρει τηλέφωνα και διαβατήρια.

Ο Πανιώνιος επικοινώνησε με το προξενείο, ενώ και ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης Ηλιάδης και ο υπεύθυνος ασφαλείας ζήτησαν να αφεθούν ελεύθεροι. Μάλιστα, η ελληνική ομάδα επικοινώνησε και με την Μπεσίκτας, με τις προθέσεις της να είναι αρνητικές και να ψάχνει αφορμές. Ακόμη, υπήρξαν προκλήσεις από σεκιούριτι και από την αθλητική αστυνομία, όπως και αγένεια, ειρωνεία, έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας.

Όπως αναφέρει ο Πανιώνιος, θα κάνει επίσημη καταγγελία στην Euroleague για τα όσα έγιναν.