Ποιες είναι οι «κακές συνήθειες» του φετινού Παναθηναϊκού;

Ο Παναθηναϊκός Aktor επέστρεψε σε... γνώριμες «κακές συνήθειες» και υπέστη μια ήττα - έκπληξη από τη Βαλένθια στο "Telekom Center". Το SDNA επιχειρεί να καταγράψει μία προς μία τις παραπάνω «κακές συνήθειες», που δεν επιτρέπουν στο «τριφύλλι» να φτάσει -με διάρκεια- στο πολύ υψηλό ταβάνι του.

Η φράση «κακές συνήθειες»... φοριέται την τρέχουσα σεζόν -σχεδόν- ύστερα από κάθε ήττα των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης, καθώς πλέον δημιουργείται ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων λαθών στα χαμένα παιχνίδια του Παναθηναϊκού Aktor.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε στη φετινή αγωνιστική χρονιά της Euroleague από την pole position και βρίσκεται μια νίκη μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας ύστερα από 14 αγωνιστικές. Ο απολογισμός της δεν είναι αρνητικός, όμως για να βρεθεί η απαραίτητη σταθερότητα και διάρκεια, θα πρέπει να εξαλειφθούν (ή έστω να μειωθούν) τα «κακώς κείμενα», που φέρνουν ήττες, εντός και εκτός έδρας.

Ύστερα από το μεγαλύτερο μέρος του Α' Γύρου και λίγο πριν το δύσκολο φινάλε με Αρμάνι Μιλάνο (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Χάποελ Τελ Αβίβ (εντός), Ζαλγκίρις Κάουνας (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός), παρατηρεί κανείς πως οι πέντε φετινές «πράσινες» ήττες έχουν σε μεγάλο βαθμό... κοινούς παρονομαστές.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να δούμε κάποιες από τις παραπάνω «κακές συνήθειες» με αριθμούς και παραδείγματα μέσα από τα παραπάνω παιχνίδια. Πράγματα που κόουτς Αταμάν θέλει να διορθώσει, ώστε η ομάδα του να... εγκατασταθεί στην κορυφή της βαθμολογίας και να συνεχίσει να παίζει με τον τρόπο που το έκανε πριν από τη διακοπή για τα «παράθυρα», όταν βρήκε τέσσερις σερί νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Λανθασμένη προσέγγιση και κακή νοοτροπία

Οι λέξεις αυτές ακούστηκαν μετά τις ήττες σε Μπολόνια, Μονακό και Βελιγράδι, ενώ επαναλήφθηκαν και από τον Τι Τζέι Σορτς μετά την ήττα από τη Βαλένθια, όταν σχολίασε: «Μπήκαμε με λάθος νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη». Ο Παναθηναϊκός Aktor, έχοντας το πιο πλήρες ρόστερ της διοργάνωσης τον πιο πετυχημένο προπονητή στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague, βρίσκεται σε θέση να καθορίζει τα παιχνίδια του, υπό την προϋπόθεση ότι μπαίνει σε κάθε ματς με σωστή νοοτροπία και πλήρη πνευματική και τακτική προετοιμασία. Η κακή προσέγγιση, ακόμα και σε ομάδες υψηλού επιπέδου, μπορεί να οδηγήσει σε ήττες που μοιάζουν... αποσπασματικές, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν έλλειψη συγκέντρωσης και συνέπειας.

Χαμένα ριμπάουντ

Ένα μοτίβο που ξεχωρίζει στις ήττες του Παναθηναϊκού Aktor είναι η απώλεια ριμπάουντ, ιδιαίτερα των αμυντικών ριμπάουντ, που δίνουν δεύτερες κατοχές στον αντίπαλο. Στο «Telekom Center», η Μπαρτσελόνα κατέβασε 17 επιθετικά ριμπάουντ και η Βαλένθια 13, δείχνοντας τον έλεγχο που ασκούσαν στη ρακέτα. Στις εκτός έδρας ήττες, η Βίρτους Μπολόνια είχε +11 ριμπάουντ και ο Ερυθρός Αστέρας +13. Ακόμη και η Μονακό πήρε τον έλεγχο αυτής της στατιστικής κατηγορίς. Η απώλεια ριμπάουντ δίνει αυτόματα δεύτερες ευκαιρίες στον αντίπαλο και εν δυνάμει περισσότερους πόντους, κάτι που σε επίπεδο Euroleague είναι κρίσιμο για την έκβαση των αγώνων.

Αναλογία ασίστ - λαθών

Η αναλογία ασίστ - λαθών αποτελεί έναν συντελεστή στον οποίο το «τριφύλλι» είχε παρουσιάσει βελτίωση στο πρόσφατο 4-0 σερί του στην Euroleague. Ωστόσο, στην ήττα από τη Βαλένθια, η ομάδα επέστρεψε σε... αρνητικά στάνταρντς: 21 ασίστ έναντι 17 λαθών. Η τάση αυτή είχε εμφανιστεί και σε προηγούμενες ήττες: με τη Μπαρτσελόνα 16-12, με τη Βίρτους 13-13, με τη Μονακό 14-10, με τον Ερυθρό Αστέρα 11-12. Όταν η μπάλα κυκλοφορεί σωστά και συμμετέχουν περισσότεροι παίκτες, ο Παναθηναϊκός Aktor γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Τα λάθη, όμως περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του «τριφυλλιού», δίνοντας παράλληλα στον εκάστοτε αντίπαλο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο.

Hero ball

Το "hero ball" μπορεί να είναι μια εναλλακτική στρατηγική ως... έσχατη λύση και όχι ως ξεκάθαρο "Plan B", όπως απέδειξαν και τα αποτελέσματα της περσινής σεζόν. Οι «πράσινοι», λοιπόν, μπορούν να πηγαίνουν σε iso καταστάσεις με τον Κεντρικό Ναν και τους υπόλοιπους γκαρντ, αλλά μόνο αφού πρώτα έχει εξαντλήσει τις υπόλοιπες διαστάσεις του παιχνιδιού του. Στην 14η αγωνιστική, το hero ball και το overdribbling δεν απέδωσαν. Αντιθέτως, λειτούργησαν σαν εμπόδιο στην προσπάθεια της ομάδας να γυρίσει το ματς στο φινάλε, δείχνοντας ότι η υπερβολική εξάρτηση από ένα παίκτη ή μια κίνηση μπορεί να ανακόψει τη συνολική ροή της επίθεσης.

Επίθεση μακριά από τους μέσους όρους της

Ο Παναθηναϊκός Aktor σημειώνει 88,7 πόντους ανά ματς στη φετινή Euroleague. Στις πέντε ήττες του, παρέμεινε μακριά από τον μέσο όρο σε τέσσερις περιπτώσεις λόγω των παραπάνω «κακών συνηθειών» του (δεν κυκλοφόρησε σωστά η μπάλα, "hero ball", ελάχιστα pick 'n roll, λιγότερα ριμπάουντ άρα και λιγότερες δεύτερες ευκαιρίες). Μόνο στο ματς με την Μπαρτσελόνα έφτασε τους 96 πόντους, στο οποίο όμως ήταν ασυνεπής αμυντικά (103π. παθητικό). Στη Μπολόνια σκόραρε 75π., στο Μόντε Κάρλο 84π., στο Βελιγράδι 68π. και με τη Βαλένθια 79 πόντους. Στις εννέα φετινές νίκες, η ομάδα του κόουτς Αταμάν μετράει 93,3 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ στις πέντε ήττες της πέφτει στους 80,4, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αποτελεσματικής επίθεσης με την τελική έκβαση των αγώνων.

«Μπερδεμένες» περιστροφές και μη αποτελεσματική περιφερειακή άμυνα

Οι κακές επιστροφές ύστερα από ένα άστοχο σουτ ή ένα λάθος, οι... μπερδεμένες περιστροφές και η μη αποτελεσματική περιφερειακή άμυνα δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα, που εντείνονται όταν ο αντίπαλος κερδίζει επιθετικά ριμπάουντ και εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες μιας μη οργανωμένης άμυνας. Στις πέντε ήττες: Μπαρτσελόνα 16/34 τρίποντα (47,1%), Βίρτους Μπολόνια 9/22 (40,9%), Μονακό 8/25 (32%), Βαλένθια 14/41 (34,1%). Μόνο ο Ερυθρός Αστέρας είχε χαμηλά ποσοστά πίσω από τα 6,75μ. (3/22, 13,6%), αλλά επιβλήθηκε κυρίως λόγω υπεροχής στο ζωγραφιστό.

«Κενά» στη ρακέτα

Με την Μπαρτσελόνα οι Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν σκιά του εαυτού τους. Στην Ιταλία, ο Παναθηναϊκός είχε μόνο τον Γιούρτσεβεν ως «καθαρό» σέντερ, ο οποίος ήταν κακός, ενώ στο Μονακό συνέβη το ίδιο. Στη Σερβία ο Αταμάν δεν είχε κανέναν «καθαρό» σέντερ διαθέσιμο, λόγω τραυματισμών. Η έλευση του Κένεθ Φάριντ έλυσε προσωρινά το πρόβλημα, αλλά η χαμηλή του «πτήση» απέναντι στη Βαλένθια, σε συνδυασμό με το -νέο- αρνητικό ματς του Γιούρτσεβεν, επανέφερε τη συζήτηση για το «κενό» στο ζωγραφιστό. Ο Αταμάν περιμένει την επιστροφή του Χολμς για να δημιουργηθούν νέες ισορροπίες στη θέση «5» και να φανεί αν το πρόβλημα είναι μόνιμο ή μπορεί να λυθεί με τη συνεργασία Χολμς - Φαρίντ.