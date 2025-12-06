Μύκονος: Τέλος ο Τζέρεμι Έβανς

Η Μύκονος Betsson ανακοίνωσε το φινάλε της συνεργασίας της με τον άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού, Τζέρεμι Έβανς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Τζέρεμι Έβανς.

Η ομάδα μας ευχαριστεί θερμά τον Τζέρεμι για την παρουσία, την επαγγελματική του στάση και την πολύτιμη συνεισφορά του στη μέχρι τώρα πορεία μας, στην πρώτη ιστορική συμμετοχή της Μυκόνου Betsson στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Η εμπειρία και ο χαρακτήρας του αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την προσπάθειά μας.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια, υγεία και ό,τι καλύτερο σε κάθε πτυχή της ζωής του.