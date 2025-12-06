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Τα αποτελέσματα του NBA: Νέα ήττα για τους Μπακς - Πάρτι των Σέλτικς κόντρα στους Λέικερς

Μπάσκετ
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Γεμάτη δράση ήταν η βραδιά στο NBA, αφού το μενού περιλάμβανε 12 αγώνες, με τη νίκη των Σέλτικς στο ντέρμπι με τους Λέικερς να ξεχωρίζει.

Οι «Κέλτες» πήραν με άνεση το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους «Λιμνάνθρωπους», ενώ οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, ηττήθηκαν από τους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Λέικερς 126-105
Ορλάντο Μάτζικ - Μαϊάμι Χιτ 106-105
Ατλάντα Χοκς - Ντένβερ Νάγκετς 133-134
Μιλγουόκι Μπακς - Φιλαδέλφεια 76ερς 101-116
Ντιτρόιτ Πίστονς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 122-116
Νιου Γιορκ Νικς - Γιούτα Τζαζ 146-112
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σαν Αντόνιο Σπερς 130-117
Χιούστον Ρόκετς - Φοίνιξ Σανς 117-98
Τορόντο Ράπτορς - Σάρλοτ Χόρνετς 86-111
Σικάγο Μπουλς - Ιντιάνα Πέισερς 105-120
Μέμφις Γκρίζλις - Λος Άντζελες Κλίπερς 107-98
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ντάλας Μάβερικς 132-111

 

Τα αποτελέσματα του NBA: Νέα ήττα για τους Μπακς - Πάρτι των Σέλτικς κόντρα στους Λέικερς