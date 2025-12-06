Οι Ρόκετς «διέλυσαν» τους Σανς - Άνετη νίκη των Καβαλίερς απέναντι στους Σπερς

Οι Χιούστον Ρόκετς με επιβλητική εμφάνιση πήραν τη νίκη απέναντι στους Φοίνιξ Σανς (117-98), ενώ οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έφτασαν με άνεση στην επικράτηση κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς (130-117).

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους απέναντι στους Σανς, με τους Τεξανούς να φτάνουν σε μια άνετη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 15-5, ρίχνοντας τους φιλοξενούμενους στο 13-10.

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, έχοντας 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Ντίλον Μπρουκς να ξεχωρίζει για τους Σανς με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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Στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς υποδέχθηκαν τους Σπερς, με τους γηπεδούχους να στήνουν πάρτι φτάνοντας με άνεση στη νίκη, αφού οι Τεξανοί δεν κατάφεραν να προβάλουν αντίσταση και να διεκδικήσουν κάτι από το ματς.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο πρωταγωνιστής των Καβαλίερς, ενώ για τους Σπερς ξεχώρισε ο ΝτεΆρον Φοξ, που είχε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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