Οι Πίστονς πήραν το... ντέρμπι κόντρα στους Μπλέιζερς - Περίπατος των Νικς απέναντι στους Τζαζ

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, επικρατώντας με 122-116. Οι Νικς αντίθετα έστησαν πάρτι απέναντι στους Γιούτα Τζαζ (146-112).

Στο Ντιτρόιτ, οι Πίστονς έψαχναν αντίδραση απέναντι στους Μπλέιζερς, όμως οι φιλοξενούμενοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, αγχώνοντας αρκετά το Νο1 της ανατολικής περιφέρειας, που χρειάστηκε να ιδρώσει για να φτάσει στη νίκη.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ντένι Άβντιγια, που ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς πέρασαν ένα ξεκούραστο βράδυ απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, με τους γηπεδούχους να φτάνουν με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη, κυριαρχόντας από το ξεκίνημα του αγώνα.

Οι Νικς είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Τζέιλεν Μπράνσον που σημείωσε 33 πόντους, έχοντας ακόμη δύο ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Λάουρι Μάρκανεν να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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