Χωρίς Γιάννη οι Μπακς επέστρεψαν στα κακά αποτελέσματα

Οι Μιλγουόκι Μπακς «πάλεψαν» απέναντι στους Σίξερς, πήγαν για την ανατροπή όμως ξέμειναν από δυνάμεις στο φινάλε και ηττήθηκαν με 101-116.

Τα «Ελάφια» δεν είχαν στην διάθεσή τους τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Σίξερς να είναι καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας προβάδισμα 20 πόντων (49-69).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Μπακς επιχείρησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, μείωσαν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, όμως στο τέλος ξέμειναν από δυνάμεις και οι Σίξερς έφυγαν από το Μιλγουόκι με τη νίκη.

Οι Μπακς με αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν στο 10-14 και παραμένουν εκτός τροχιάς playoffs, με τους Σίξερς αντίθετα να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στο 13-9.

Ο Κουέντιν Γκράιμ με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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