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Oι Νάγκετς με μαγικό Γιόκιτς άλωσαν την έδρα των Χοκς

Μπάσκετ
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Οι Ντένβερ Νάγκετς με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 133-134.

Οι Χοκς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο όπου προηγήθηκαν με 19 πόντους (73-54), όμως οι Νάγκετς έκαναν την αντεπίθεσή τους στο δεύτερο ημίχρονο για να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς, με τον Σέρβο σέντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 40 πόντους, 9 ριμπαόυντ και 8 ασίστ, σημειώνοντας τους 11 τελευταίους πόντους των Νάγκετς.

Για τους Ατλάντα Χοκς που πάλεψαν μέχρι το τέλος για τη νίκη, ξεχώρισε ο Τζέιλεν Τζόνσον, που έκανε μυθικό ματς έχοντας 21 πόντους, 18 ριμπάουντ και 16 ασίστ, σε επίδοση που θύμισε... Γιόκιτς.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Oι Νάγκετς με μαγικό Γιόκιτς άλωσαν την έδρα των Χοκς