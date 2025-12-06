Oι Νάγκετς με μαγικό Γιόκιτς άλωσαν την έδρα των Χοκς

Οι Ντένβερ Νάγκετς με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 133-134.

Οι Χοκς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο όπου προηγήθηκαν με 19 πόντους (73-54), όμως οι Νάγκετς έκαναν την αντεπίθεσή τους στο δεύτερο ημίχρονο για να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς, με τον Σέρβο σέντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 40 πόντους, 9 ριμπαόυντ και 8 ασίστ, σημειώνοντας τους 11 τελευταίους πόντους των Νάγκετς.

Για τους Ατλάντα Χοκς που πάλεψαν μέχρι το τέλος για τη νίκη, ξεχώρισε ο Τζέιλεν Τζόνσον, που έκανε μυθικό ματς έχοντας 21 πόντους, 18 ριμπάουντ και 16 ασίστ, σε επίδοση που θύμισε... Γιόκιτς.

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