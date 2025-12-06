Κυρίαρχοι στην Φλόριντα οι Μάτζικ

Οι Ορλάντο Μάτζικ μετά από μεγάλη «μάχη» πήραν το ντέρμπι της Φλόριντα, επικρατώντας των Μαϊάμι Χιτ με 106-105.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από δύο καλά δωδεκάλεπτα, με τους Μάτζικ, να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο έχοντας σαφές προβάδισμα νίκης (87-79), όμως οι Μαϊάμι Χιτ έβγαλαν αντίδραση και μετέτρεψαν το φινάλε σε θρίλερ.

Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επί μέρους 19-26 και έφτασαν πολύ κοντά σε μια τεράστια ανατροπή, όμως οι Μάτζικ άντεξαν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Χιτ (14-9).

Ο Φρανζ Βάγκνερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών έχοντας 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ξεχωρίζει για τους Μαϊάμι Χιτ με 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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